孝三路店家屢遭檢舉占用騎樓　謝國樑會勘盼取得平衡

▲基隆市孝三路店家屢遭檢舉占用騎樓。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

早餐店林立的基隆市孝三路，近來因為騎樓占用問題屢遭檢舉，甚至衍生檢舉人與店家對立衝突，市長謝國樑接獲陳情後，12日一早8時不到便率領市府都市發展處及產業發展處等相關單位人員，前往現場會勘，並且實地沿著騎樓走了一圈，了解現況並聽取店家說法。

謝國樑表示，由於孝三路店家迭遭檢舉，對店家的營業造成影響，市府建議店家成立商圈，整體動線規劃有一致的做法，也請都發處協助利用騎樓現況影片，與產業發展處研擬，如果在形成商圈並退縮通行淨寬的前提下，騎樓可擺設的街道家俱或物品，並分短期臨時方案及長期規範，讓沿線騎樓能夠暢通無阻。

謝國樑進一步指出，市府預計自明年起比照台北市的作法，規定騎樓要留設1.5公尺通行淨寬政策，如果街區的店家能組成商圈形成共識，在留設通行1.5公尺淨寬前提下，由產發處輔導商圈統一規範可擺設街道家具範圍。

在實地走訪之後，謝國樑表示雖然沿線騎樓有些通行無礙，但也確實有部分雜物占用騎樓的情況，市府會逐一檢視店家的情況，並責成都發處及產發處組成團隊，針對騎樓擺設以及成立商圈等問題，給予店家實際的建議。市府的最終目標仍是要給行人更好的行走空間，希望在店家的擺設以及行人通行之間取得平衡。