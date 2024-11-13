響應台灣女孩日　基隆市府公益包場影廳推性平

▲基隆市政府為響應台灣女孩日，舉辦公益電影包場活動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府為響應台灣女孩日，8日舉辦公益電影包場活動，邀請市府女性主管、婦女學苑學員及本市市立高中生到基隆秀泰電影院一起看電影，並挑選最新上映的日本名導山下敦弘的最新作品《從水深0米開始》，用青少女的純淨視角與青澀的對話，呈現女孩在成長中的焦慮及社會帶給女性的框架，透過電影反思女性在社會中的處境及感受。基隆市政府社會處處長楊玉欣也親自出席播映，以自身故事勉勵女孩們相信自己 ，突破並活出理想的自己。

基隆市政府每年透過多元宣導活動響應「台灣女孩日」，展現對女性議題的高度重視，今年邁入第11年。除了辦理公益電影包場活動外，基隆市政府社會處更以月經平權為主題，製作「台灣女孩日，月經勇敢說」宣導片，透過街訪呈現不同性別、年齡、職業的民眾對月經羞恥、月經汙名化、生理假的議題看法，並在影片最後由副市長邱佩琳號召女性肯定自我，活出獨一無二的生命光彩。

推動性別平等是基隆市政府持續努力的目標，期透過「台灣女孩日」多元宣導活動，帶動所有市民關注女性議題，給予女性更多理解與支持，奠基在平等與尊重的基礎上，突破社會對性別的框架及刻板印象，以實現更友善共融的城市樣貌。