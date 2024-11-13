全國首創！基隆啟動「遊戲工作者」培育計畫　助力兒少友善城市

▲基隆市啟動「遊戲工作者」培育計畫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府兒童及少年事務處於11月9、10日首次啟動「青少年遊戲工作者培育計畫」，邀請在地青少年參與，以「遊戲工作」為主軸，並以「增能＋行動」為核心目標，透過為期2天的培訓課程，讓參與的青少年成為專業的「遊戲工作者」。

基隆市兒少處表示，本培育計畫設計了一系列豐富的工作坊，包括：「遊戲工作初入門」，幫助青少年掌握遊戲設計的基礎知識；「兒童互動與對話技巧工作坊」，引導參加者學習如何與兒童進行有效互動；「戶外活動基礎救護工作坊」，強化青少年的急救知識，提供安全的活動支持。

此外，「遊戲設計工作坊」提供超過33種方案，協助青少年學習多元的遊戲策劃方法，並在實務操作中發揮創意設計遊戲活動，是最受歡迎的課程！活動透過團體共學的方式，讓青少年學習在遊戲中引導並支持來自不同背景、具不同特質的孩子，促進他們快樂遊戲和健康成長。

兒少處長林麗蟬表示，這個全國首創的培育計畫，期待透過青少年的視野與經驗，共同攜手構建兒少友善城市；處長也期許成為遊戲工作者的青少們，能持續參加相關活動，擔任兒童遊戲大使，更能進一步參與基隆市的兒少公共事務。未來市府也將推動更多鄰里快閃遊戲及活動，讓基隆成為最關懷兒少的友善城市。