基隆港「基地昌隆藝地重生」揭幕　再生藝術展現港區百年蛻變

▲基隆港「基地昌隆藝地重生」揭幕。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

基隆港務分公司12日於國門廣場盛大揭幕「基地昌隆 藝地重生」再生藝術品展覽，這項活動邀請到國際知名雕塑大師康木祥將廢棄船纜轉化為藝術作品《毛小孩》，呈現海港深厚的歷史文化意涵與永續價值。交通部次長林國顯、臺灣港務公司董事長李賢義、基隆市長謝國樑及多位政、學界領袖共同出席揭幕儀式，見證基隆港的藝術重生。

謝國樑表示，基隆港作為臺灣重要的海港城市，經歷了百年滄桑變遷，具備豐富的在地人文氣息與生態環境。感謝港務公司邀請康木祥老師進駐作品，將基隆港的歷史及文化故事透過藝術作品呈現，將來基隆市政府將與港務公司合作，持續加強藝術作品的夜間燈光設置及解說牌，讓來基隆觀光的民眾更深入理解作品所承載的意涵。

林國顯指出，全力支持基隆港的藝術再生及文化推廣，同時會持續投入基隆港基礎建設的升級，從碼頭擴建、倉儲優化至港口安全，皆以推動「綠色港口計畫」為目標，積極落實清潔能源和減碳措施，結合社會人文與環保再生，達成永續發展，為未來的海港城市打造兼容並蓄的美好環境。

李賢義表示，透過康木祥的作品展覽，讓廢棄船纜重獲新生命，傳達了「再生藝術」的理念。《毛小孩》象徵基隆港歷史的延續與再生，期望基隆市民及各地民眾能體會藝術再生的重要性，也讓這項再生藝術在展覽期間成為基隆港的新亮點，吸引更多人前來欣賞，並透過藝術體現基隆的歷史與社會關懷。

康木祥老師特別發起「生路-生之旅，島之遊」的藝術行動，從臺北出發至各地展出再生作品，透過藝術向大眾傳達永續創作的精神。《毛小孩》作品運用了臺灣港務港勤公司廢棄的拖船纜繩，並以生態環保為主軸，展現廢棄船纜經過工藝設計的藝術再生價值。康老師另有多件作品如《迴生》展示於東岸旅客中心外、《如意生命》及《宇宙生命》展示於西岸旅客中心，均強調在地人文與環保再生的精神，無償展出讓民眾感受再生藝術的價值。

本次展覽正值基隆設市百年，基隆港務分公司也藉此機會回顧基隆港從清朝開港、日據擴建至現代的百年歷史。此外，基隆市政府近來推出「基隆一百 迎繽萬千」口號，舉辦基隆美術館百年特展及蕭仁徵特展，展示基隆的藝術與歷史。海洋廣場在明年1月5日前更以「基隆一百光影盛典」為亮點，設置光影裝置，並將於12月加入耶誕樹及藝術裝置，打造夜間浪漫氣氛。

基隆港務分公司表示，《毛小孩》於國門廣場展出一年，而其他作品則展示兩年，邀請民眾欣賞基隆百年的文化蛻變，透過再生藝術的形式，體現基隆在地的歷史故事，並象徵基隆港走向未來的百年風華，期待這座港城在人文藝術和環保理念的結合中邁向更加多元和永續的發展。