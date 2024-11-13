　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

消防署海大首辦應變中心訓練　防災專家齊力提升應變效能

▲消防署海大首辦應變中心訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲消防署海大首辦應變中心訓練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部消防署為提升各級災害應變中心之垂直溝通整合與協調，建立全國一致性的應變架構基礎，邀請美國國際開發總署（United States Agency for International Development，USAID）專家團來臺，向各縣市分享美國災害應變中心功能分組（Emergency Support Function，ESF）運作經驗，以促進全國應變中心架構的一致性。

北部地區的首場講習，由消防局於11月11日在基隆市國立臺灣海洋大學工學館演講廳舉行，由美國兩位專家David Fukutomi及Bryan Vidrine擔任講師，闡述ESF分組概念，並以小組形式進行實戰演練。David Fukutomi 是一位注重成果的防災專家，擅長從全局角度發掘問題並迅速解決問題；而Bryan Vidrine 專長於公共衛生應變和緊急應變工作的準備規劃。

▲消防署海大首辦應變中心訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市消防局長游家懿致詞。

本次講習參加人員由基隆市災害應變中心各任務編組局處，如消防局、工務處、產發處、各管線單位、各區公所等共40個進駐單位參加，以及來自消防署邱景祥組長等十多位消防署成員，以及其他縣市的觀摩人員等，約上百位人員參加講習訓練。

兩位專家藉由兩起災害案例來闡述應變中心功能分組的ESF概念，一起為風災後的災民收容，另一起為橋樑倒塌後的應變管理。現場分為4組成員進行演練。學員們透過實際案例練習溝通協調，並優先分配資源，提升組織的整合能力，達成一致的應變目標。並且避免工作重複，提高災害應變中心的整體效能。

▲消防署海大首辦應變中心訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

海洋大學副校長顧承宇會中表示，非常歡迎美國專家學者蒞臨海洋大學辦理防災講習，並分享海洋大學與基隆市合作防災有十多年的經驗。災害應變中心在災害發生時扮演著關鍵角色，如何將應變中心進行有效的細部分組，可以從美國的ESF經驗來改善應變中心的運作模式。

基隆市消防局長游家懿致詞中，感謝海洋大學的協助，讓本次講習得以順利進行。同時強調透過應變中心的功能分組(ESF)的訓練，可以讓中央與地方在發生災害時，協助中央與地方的快速協調，並建立全國一致的應變架構，強化整體災害應變的能力。

▲消防署海大首辦應變中心訓練。（圖／記者郭世賢翻攝）

►聽Podcast ＃我在案發現場

【更多新聞】

►走私近9百公斤愷他命！運毒集團漁船送貨入台遭逮　18人羈押禁見

►保一警援交14歲少年！還跟同事炫耀「O未成年」　花2000洩慾慘了

►營養午餐有蟲蠕動！無良廠商買國外雞腿充國產騙獎金　4人被起訴

►基隆男跳進化糞池「全身沾滿大便」！警消水柱幫洗澡　背後原因曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／台韓大戰　林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼
柯文哲剃頭原因曝光　押返看守所
快訊／阿里山「棧道斷裂」5遊客墜谷！
快訊／桃園育達高中「校車衝撞路樹」！司機學生8人急送醫
快訊／被台灣轟6分　韓媒直指遭遇「人為誤判」：沒電子好球帶
快訊／林昱珉挨2安打首度掉分　中華4局上6比2韓國
網傳900波波醫名單！衛福部喊話

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

追火車10周年！2025新北鐵道馬拉松　早鳥報名享優惠

震後修復完成！新北連接新莊、板橋新月橋　11／15重新開放

愛心不間斷！喜悅獅子會15周年捐復康巴士　助行動不便者出行

台南「百年孤祭-重返鎮渡頭」　安平靈濟殿孤棚祭系列特展開幕

基隆農村再生成果展登場　青年創意帶動在地產業未來

基隆仁愛室內兒童樂園啟用　黑鳶主題搭配飛天車遊樂新天地

基隆港「基地昌隆藝地重生」揭幕　再生藝術展現港區百年蛻變

孝三路店家屢遭檢舉占用騎樓　謝國樑會勘盼取得平衡

消防署海大首辦應變中心訓練　防災專家齊力提升應變效能

全國首創！基隆啟動「遊戲工作者」培育計畫　助力兒少友善城市

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

追火車10周年！2025新北鐵道馬拉松　早鳥報名享優惠

震後修復完成！新北連接新莊、板橋新月橋　11／15重新開放

愛心不間斷！喜悅獅子會15周年捐復康巴士　助行動不便者出行

台南「百年孤祭-重返鎮渡頭」　安平靈濟殿孤棚祭系列特展開幕

基隆農村再生成果展登場　青年創意帶動在地產業未來

基隆仁愛室內兒童樂園啟用　黑鳶主題搭配飛天車遊樂新天地

基隆港「基地昌隆藝地重生」揭幕　再生藝術展現港區百年蛻變

孝三路店家屢遭檢舉占用騎樓　謝國樑會勘盼取得平衡

消防署海大首辦應變中心訓練　防災專家齊力提升應變效能

全國首創！基隆啟動「遊戲工作者」培育計畫　助力兒少友善城市

7-11合作東京名店推「巧克力生乳捲」！甜點限定優惠　咖啡買5送2

15款倒數月曆盤點！極限量、價格殺　送禮自用都是神選擇

籃球女神海邊解放比基尼！　「布料快包不住」蜜桃臀全看光

楊大正遭2流氓包圍怒嗆　身份曝...竟是《大嘻哈》歌手！

不斷更新／林昱珉4.2局好投退場球迷歡呼　中華5局6比2韓國

曹佑寧認親密關係「火還很旺」：95有加滿！　潘綱大耍狠瞪路人

追火車10周年！2025新北鐵道馬拉松　早鳥報名享優惠

震後修復完成！新北連接新莊、板橋新月橋　11／15重新開放

愛心不間斷！喜悅獅子會15周年捐復康巴士　助行動不便者出行

楊紫突被指「陪睡上位」爆料文炸了熱搜！　律師秒發聲反擊：提告

8歲弟聽到怪聲！醫一挖…驚見「8腳魔王」猛吸血：捏爆都是卵

地方熱門新聞

桃園重陽敬老金發放認定　市議員爭取放寬

彰化10個月100人車禍亡！警分析3大肇事原因

白河警攔查舉發車輛引擎蓋上加裝探照燈飾駕駛不滿拒簽收

桃園市議員許清順　爭取帶狀皰疹疫苗補助

桃園分署雙11拍賣會　拍得859萬8,700元

何飛鵬演講帶給企業突破的啟示與作為

中市國小畢旅遊樂園午餐僅供麵包惹議 校方允改善

知名品牌泡麵疑似發霉疑調理包破裂溢流造成

桃園「包公車」總體檢桃園煉油廠　凌濤肯定

高鐵南延選左營或高雄？陳其邁提3條件

桃園大圳通水100週年健走　昇捷建設逗陣行

康芮再創太魯閣　高山歩道未開放勿進入免受罰

不動產業公司欠稅罰633萬元拒繳負責人聲請管收獲准

花蓮森林護管員新血入列　榜首22歲國立大學畢

更多熱門

相關新聞

基隆啟動「遊戲工作者」培育計畫　助力兒少友善城市

基隆啟動「遊戲工作者」培育計畫　助力兒少友善城市

基隆市政府兒童及少年事務處於11月9、10日首次啟動「青少年遊戲工作者培育計畫」，邀請在地青少年參與，以「遊戲工作」為主軸，並以「增能＋行動」為核心目標，透過為期2天的培訓課程，讓參與的青少年成為專業的「遊戲工作者」。

響應台灣女孩日　基隆市府包場影廳推性平

響應台灣女孩日　基隆市府包場影廳推性平

基隆36新進教師童軍木章基本訓練

基隆36新進教師童軍木章基本訓練

基隆長照所響應全球失智症　邱佩琳：陪長者漫步登基隆塔

基隆長照所響應全球失智症　邱佩琳：陪長者漫步登基隆塔

高中團膳「藏2cm針頭」...廠商認了：作業員疏失

高中團膳「藏2cm針頭」...廠商認了：作業員疏失

關鍵字：

基隆防災

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面