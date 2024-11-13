消防署海大首辦應變中心訓練　防災專家齊力提升應變效能

▲消防署海大首辦應變中心訓練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

內政部消防署為提升各級災害應變中心之垂直溝通整合與協調，建立全國一致性的應變架構基礎，邀請美國國際開發總署（United States Agency for International Development，USAID）專家團來臺，向各縣市分享美國災害應變中心功能分組（Emergency Support Function，ESF）運作經驗，以促進全國應變中心架構的一致性。

北部地區的首場講習，由消防局於11月11日在基隆市國立臺灣海洋大學工學館演講廳舉行，由美國兩位專家David Fukutomi及Bryan Vidrine擔任講師，闡述ESF分組概念，並以小組形式進行實戰演練。David Fukutomi 是一位注重成果的防災專家，擅長從全局角度發掘問題並迅速解決問題；而Bryan Vidrine 專長於公共衛生應變和緊急應變工作的準備規劃。

▲基隆市消防局長游家懿致詞。

本次講習參加人員由基隆市災害應變中心各任務編組局處，如消防局、工務處、產發處、各管線單位、各區公所等共40個進駐單位參加，以及來自消防署邱景祥組長等十多位消防署成員，以及其他縣市的觀摩人員等，約上百位人員參加講習訓練。

兩位專家藉由兩起災害案例來闡述應變中心功能分組的ESF概念，一起為風災後的災民收容，另一起為橋樑倒塌後的應變管理。現場分為4組成員進行演練。學員們透過實際案例練習溝通協調，並優先分配資源，提升組織的整合能力，達成一致的應變目標。並且避免工作重複，提高災害應變中心的整體效能。

海洋大學副校長顧承宇會中表示，非常歡迎美國專家學者蒞臨海洋大學辦理防災講習，並分享海洋大學與基隆市合作防災有十多年的經驗。災害應變中心在災害發生時扮演著關鍵角色，如何將應變中心進行有效的細部分組，可以從美國的ESF經驗來改善應變中心的運作模式。

基隆市消防局長游家懿致詞中，感謝海洋大學的協助，讓本次講習得以順利進行。同時強調透過應變中心的功能分組(ESF)的訓練，可以讓中央與地方在發生災害時，協助中央與地方的快速協調，並建立全國一致的應變架構，強化整體災害應變的能力。