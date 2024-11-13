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遭網紅控性侵！國小校長僅調職　網轟彰化縣府：沒擔當

記者唐詠絮／彰化報導

一名住在台中市網紅M小姐今天公開指控，彰化縣某國小校長將她帶到摩鐵玩角色扮演，並性侵得逞，針對此案，彰化縣教育處初步調查時，校長全盤否認，但仍將校長調離現職。不過，網友得知後校長僅被調職，大罵縣府沒擔當。

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供）

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供，以下同）

被害人M小姐今天出面指控，本來以為是端正的校長、結果是披著狼皮的校長，她難過淚泣，她現在是網紅，單親帶著2個兒子在生活。她於10月24日因業配下載交友軟體，當天就有一名男子「XX熊52」敲她，對方自稱是在彰化的國小擔任行政主管，要求加LINE方便聊天，隨後就表明自己是「國小校長」，之後多次要約她出來但她都拒絕。

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供）

▲彰化1名校長(右2)遭指控性侵，圖為他與彰化縣長王惠美合影。（圖／民眾提供）

M小姐說，11/1在約會吃飯時，校長不斷的提及被前女友精神折磨、很累需要休息，在種種藉口下帶她去台中某汽車旅館，校長還會角色扮演，被她強暴當下，校長以種種「老師X我」、「校長X我」、「哥哥X我」等等不堪字眼要她複誦，讓她覺得當下不知所措，事後立刻向台中警方提告。

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供）

▲M小姐出面指控遭校長性侵。（圖／民眾提供）

教育處表示，在第一時間接獲被害人電話後，隨即啟動校安通報，並向該名遭控訴的教育人員進行談話與調查，但當事人全盤否認。由於本案件是在校園以外外縣市所產生的疑似性侵案件，該名受害者也向警政機關報案，目前警政機關也已經受理調查。

為了讓學校可以正常運作，縣府教育處決定先將校長調離現職，並接受調查，校務暫由學校教務主任代理，不少網友砲轟，縣府沒作為，沒有停職，僅作調職處分。對此縣府強調，已要求警方加速偵辦，釐清事實，經查屬實，依法嚴懲，絕不寛貸。

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供）

▲M小姐持驗傷單到警局提告校長性侵。（圖／民眾提供）

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