三名性侵犯暴力脅迫未成年及幼女　陸最高院裁定今執行死刑

▲三名對未成年少女下手的性侵犯被大陸最高院核准執行死刑。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸最高法院今（13）日核准，性侵未成年人的罪犯郭某某、尚某某及公某某被依法執行死刑。此前判決顯示，郭某某利用職務之便，性侵6名女學生百餘次及猥褻3名未滿12歲少女，判死刑定讞；尚某某則是在公園或幼兒園等地誘騙幼女性侵，判死刑定讞；公某某則是長期誘騙脅迫同村少女致死，遭判死刑定讞。

《央視》報導，最高法院表示，三人的罪惡行徑嚴重損害未成年人身心健康，嚴重挑戰法律和道德底線，犯罪性質極其惡劣，社會危害性極大，罪行極其嚴重。

大陸最高法院刑一庭負責人表示，性侵害未成年人犯罪近年呈逐年上升趨勢，還擁有四種特點，第一是熟人所為，親屬、鄰居、教師等佔九成；第二是遭侵犯對象常為自我保護能力差或家庭監護薄弱者；第三是犯罪份子多利用對象心智不成熟，採取誘騙或脅迫等手段實行犯罪；第四是賓館、酒吧或KTV等特種營業場所為高犯罪區，個別案件發生在校園或課輔機構中。

該負責人強調，法院對姦淫幼女人數眾多、長期實施強姦、利用特殊職責多次強姦、致使被害人重傷、死亡等犯罪情節特別惡劣、後果特別嚴重、罪行極其嚴重的犯罪分子，論罪當處死刑的，堅決從重從快判處。