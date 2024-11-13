　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

記者唐詠絮／彰化報導

一名M姓網紅今天出面指控遭彰化某名男校長性侵，指兩人在網路上認識後，校長都利用上班時間和她聊天，她11月初和他吃飯後，對方聲稱被前女友傷害頗深、需要慰藉，因此把她帶進汽車旅館，還要她配合角色扮演，喊「哥哥X我」，並在未經她同意性侵得逞，該名女子已根據驗傷證明，向台中警方提告。

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供）

▲彰化1名校長(臉打馬者)遭指控性侵，圖為他和彰化縣長王惠美（左二）合影。（圖／民眾提供）

針對女子指控，該名校長今天請假，《ETtoday新聞雲》透過訊息試圖取得他的說法，但他已讀不回，無法獲知其回應。

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供）

▲網紅M小姐指控遭到校長性侵。（圖／民眾提供）

M小姐日前不僅報警，更將自己遭遇po上臉書社群，不少網友質疑真實性，她今天出面，發抖淚訴，「校長是出身教育機構的人，怎麼可以對我性侵」，還說這幾天她陸續收到私訊，原來遭受性侵的不只她一人，還有某位老師也在校長室被侵犯。

M小姐指控，她和校長是於交友體認識，對方的暱稱是「XX熊52」，是學校的行政人員，兩人雖然很談得來，但她一直沒有同意見面，校長常利用上班時間跟他聯天，一直到11月初雙方第一次見面，對方說心情不好，前女友傷害他，害他精神不好，需要慰藉，需要擁抱，再約去某汽車旅館內，還要她角色扮演，配合角色扮演，大喊「哥哥X我」，結果卻硬上性侵。

M小姐更指控，校長對她性侵害後，不滿她向警方提告，反誣指她是有目的的，設局要跟他借錢，還強拿她身分證拍照。

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供）

▲M小姐提供驗傷單。（圖／民眾提供）

台中警方證實，已於11月初接獲被害人報案稱遭人妨害性自主，已派遣性侵專責人員受理在案，並依規定陪同報案人至醫院驗傷。並掌握嫌疑人身分，將依法通知嫌疑人到案以釐清案情，全案檢具相關事證後依妨害性自主罪移請台中地檢署偵辦。

據了解，該名校長原本已婚，但多年前離婚，當時已鬧到地方上沸沸揚揚，目前婚姻狀況不明。

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供）

▲校長今天請假沒上班。（圖／民眾提供）

▲彰化1名校長遭指控性侵。（圖／民眾提供）

▲校長訊息已讀不回。（圖／民眾提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天
分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」
郭台銘一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」
郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話
快訊／跟蹤偷拍李多慧　媒體狗仔請律師到案說明
天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新二代駱小妹中風重度癱瘓　移民署、賽珍珠基金會代轉善款

快訊／跟蹤李多慧害她「不敢回家」　媒體狗仔請律師到案說明

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

遭網紅控性侵！國小校長僅調職　網轟彰化縣府：沒擔當

被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

新二代駱小妹中風重度癱瘓　移民署、賽珍珠基金會代轉善款

快訊／跟蹤李多慧害她「不敢回家」　媒體狗仔請律師到案說明

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

遭網紅控性侵！國小校長僅調職　網轟彰化縣府：沒擔當

被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

長榮海運前3季獲利年增240％　每股賺50.68元

New Balance爆紅327他做的！　中傑-KY預計12月中旬掛牌上市

葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

台灣之光！紀華文連3屆執法12強　今支援日澳之戰

BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

高雄房市仍存機會點　專家：台積電2奈米廠將成助力

陽明獲聯合太平洋鐵路「永續發展合作夥伴獎」　彰顯永續作為

快訊／人員與抽油設備都已吊掛上「鈺洲啟航輪」　估未來三天可抽油

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

社會熱門新聞

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

澎恰恰爆違約　「私訊恐嚇」影視大亨：我等你

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

從警11年碰毒毀前途！嘉義31歲劣警「口罩遮爛臉」

老婆做八大暈船2客人「他1日3次以上」

單車男穿越縣道被撞　又被2車輾過慘死

女照大腸鏡竟遭指侵！男護理師賠70萬換免囚

21歲正妹遭閨蜜騙到泰國失聯　父收勒贖簡訊

台中+27處科技執法！名單公布

台中「猛鬼樂園」女屍　死於心肺衰竭

快訊／桃園「義消副小隊長」民宅摘蜂窩！遭虎頭蜂攻擊亡

19歲騎士返家命喪輪下　女駕駛右轉撞死人

婦被騙拿房扺押失千萬　退休金也沒了

更多熱門

相關新聞

三名性侵犯暴力脅迫未成年及幼女 陸最高院裁定今執行死刑

三名性侵犯暴力脅迫未成年及幼女 陸最高院裁定今執行死刑

大陸最高法院今（13）日核准，性侵未成年人的罪犯郭某某、尚某某及公某某被依法執行死刑。此前判決顯示，郭某某利用職務之便，性侵6名女學生百餘次及猥褻3名未滿12歲少女，判死刑定讞；尚某某則是在公園或幼兒園等地誘騙幼女性侵，判死刑定讞；公某某則是長期誘騙脅迫同村少女致死，遭判死刑定讞。

遭網紅控性侵國小校長僅調職　彰化縣府挨轟

遭網紅控性侵國小校長僅調職　彰化縣府挨轟

14歲少女2周不回家　跟著街友領便當

14歲少女2周不回家　跟著街友領便當

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪拍片有罪

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪拍片有罪

女畫家偷吃Ryu再發聲！　當小三被罵爆認了：會放手

女畫家偷吃Ryu再發聲！　當小三被罵爆認了：會放手

關鍵字：

彰化校長網紅訊息性侵台中

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面