交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

記者唐詠絮／彰化報導

一名M姓網紅今天出面指控遭彰化某名男校長性侵，指兩人在網路上認識後，校長都利用上班時間和她聊天，她11月初和他吃飯後，對方聲稱被前女友傷害頗深、需要慰藉，因此把她帶進汽車旅館，還要她配合角色扮演，喊「哥哥X我」，並在未經她同意性侵得逞，該名女子已根據驗傷證明，向台中警方提告。

▲彰化1名校長(臉打馬者)遭指控性侵，圖為他和彰化縣長王惠美（左二）合影。（圖／民眾提供）

針對女子指控，該名校長今天請假，《ETtoday新聞雲》透過訊息試圖取得他的說法，但他已讀不回，無法獲知其回應。

▲網紅M小姐指控遭到校長性侵。（圖／民眾提供）

M小姐日前不僅報警，更將自己遭遇po上臉書社群，不少網友質疑真實性，她今天出面，發抖淚訴，「校長是出身教育機構的人，怎麼可以對我性侵」，還說這幾天她陸續收到私訊，原來遭受性侵的不只她一人，還有某位老師也在校長室被侵犯。

M小姐指控，她和校長是於交友體認識，對方的暱稱是「XX熊52」，是學校的行政人員，兩人雖然很談得來，但她一直沒有同意見面，校長常利用上班時間跟他聯天，一直到11月初雙方第一次見面，對方說心情不好，前女友傷害他，害他精神不好，需要慰藉，需要擁抱，再約去某汽車旅館內，還要她角色扮演，配合角色扮演，大喊「哥哥X我」，結果卻硬上性侵。

M小姐更指控，校長對她性侵害後，不滿她向警方提告，反誣指她是有目的的，設局要跟他借錢，還強拿她身分證拍照。

▲M小姐提供驗傷單。（圖／民眾提供）

台中警方證實，已於11月初接獲被害人報案稱遭人妨害性自主，已派遣性侵專責人員受理在案，並依規定陪同報案人至醫院驗傷。並掌握嫌疑人身分，將依法通知嫌疑人到案以釐清案情，全案檢具相關事證後依妨害性自主罪移請台中地檢署偵辦。

據了解，該名校長原本已婚，但多年前離婚，當時已鬧到地方上沸沸揚揚，目前婚姻狀況不明。

▲校長今天請假沒上班。（圖／民眾提供）

▲校長訊息已讀不回。（圖／民眾提供）