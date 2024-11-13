桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

▲桌遊業者黃姓男子（中）被控性侵未成年女員工並自拍性愛過程，到案曾被羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

桌遊業者黃姓男子被控去年（2023年）宣稱替未成年女員工占卜後，因「洩漏天機」需抒發，帶女方到旅館開房性侵得逞還自拍性愛過程，涉犯加重強制性交罪嫌，台北地院審理發現女方在影片中不僅睜眼看鏡頭，還回應黃男調情舉動說「喜歡」，事後也沒要求刪除影片，據此判黃男性侵無罪，但依拍攝少年性影像罪判刑1年6月，可上訴。

黃男愛自拍性愛影片舉動，在本案一審逃過至少7年徒刑重罪，他前年（2022年）與另1名15歲女員工嘿咻後，被控涉以心理實驗之名性侵得逞，結果他用手機偷拍留念的性愛影片，戳破少女聲稱曾踢打反抗等說詞，少女才改口承認黃男對她溫柔、自己也好奇「第一次」是什麼感覺、所以「也可以接受」。

該案因少女擔心懷孕、打113保護專線求助而揭發，少女起初表示不想提告，後改稱遭黃男違反意願，不過黃男性侵同樣獲判無罪，但被依違反意願使少年被拍攝性影像罪判刑4年半，上訴二審由高院審理中。

本案發生於去年1月7日，經營行銷顧問公司從事桌遊業務的黃男，在公司為到職不到2周、當時17歲仍讀高中的女員工占卜，事畢宣稱因占卜「洩漏天機」、問女方能否做他的「抒發窗口」。

女方提告指稱，當下聽不懂黃男的意思，晚間被黃男帶到北市1家旅館開房，她進房先躲入廁所向自己的主管求救未果，踏出廁所就遭黃男推倒在床性侵得逞，她企圖反抗但力氣小，反被逼為黃男口交，黃男並拿手機錄影拍照性侵過程等。

檢警搜索黃男的桌遊店，查扣他的手機數位還原本案被刪除的影像檔案，黃男否認性侵。法官勘驗影片發現，不但沒有女方所稱的反抗動作，女方還主動為黃男口交，並在黃男調情詢問「喜歡爸爸X妳嗎」時，答稱「喜歡」等語。

此外，女方在影片中睜眼看著鏡頭，事後僅私訊黃男輕描淡寫「影片不要外流」，毫無要求刪除影片以保護自身隱私等激烈措辭，女方提告指述內容明顯有疑。

法官認定黃男所涉性侵犯行證據不足，而女方在影片中的舉動，也沒有遭強暴脅迫或詐騙引誘拍攝的跡象，加上黃男坦承拍攝少年性影像，已賠償女方35萬元和解獲得原諒，據此依《兒童及少年性剝削防制條例》判他1年6月徒刑，並沒收犯案用手機與本案性影像，可上訴。

至於黃男本案請求緩刑，法官指黃男另案偷拍與15歲少女性愛過程，今年（2024年）8月剛被判刑4年6月，且本案就是在前案審理期間再犯，不符合緩刑要件，沒准許黃男的請求。