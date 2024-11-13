　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

▲▼桌遊公司負責人黃祐家性侵女高中生還拍片。（圖／記者劉昌松攝）

▲桌遊業者黃姓男子（中）被控性侵未成年女員工並自拍性愛過程，到案曾被羈押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

桌遊業者黃姓男子被控去年（2023年）宣稱替未成年女員工占卜後，因「洩漏天機」需抒發，帶女方到旅館開房性侵得逞還自拍性愛過程，涉犯加重強制性交罪嫌，台北地院審理發現女方在影片中不僅睜眼看鏡頭，還回應黃男調情舉動說「喜歡」，事後也沒要求刪除影片，據此判黃男性侵無罪，但依拍攝少年性影像罪判刑1年6月，可上訴。

黃男愛自拍性愛影片舉動，在本案一審逃過至少7年徒刑重罪，他前年（2022年）與另1名15歲女員工嘿咻後，被控涉以心理實驗之名性侵得逞，結果他用手機偷拍留念的性愛影片，戳破少女聲稱曾踢打反抗等說詞，少女才改口承認黃男對她溫柔、自己也好奇「第一次」是什麼感覺、所以「也可以接受」。

該案因少女擔心懷孕、打113保護專線求助而揭發，少女起初表示不想提告，後改稱遭黃男違反意願，不過黃男性侵同樣獲判無罪，但被依違反意願使少年被拍攝性影像罪判刑4年半，上訴二審由高院審理中。

本案發生於去年1月7日，經營行銷顧問公司從事桌遊業務的黃男，在公司為到職不到2周、當時17歲仍讀高中的女員工占卜，事畢宣稱因占卜「洩漏天機」、問女方能否做他的「抒發窗口」。

女方提告指稱，當下聽不懂黃男的意思，晚間被黃男帶到北市1家旅館開房，她進房先躲入廁所向自己的主管求救未果，踏出廁所就遭黃男推倒在床性侵得逞，她企圖反抗但力氣小，反被逼為黃男口交，黃男並拿手機錄影拍照性侵過程等。

檢警搜索黃男的桌遊店，查扣他的手機數位還原本案被刪除的影像檔案，黃男否認性侵。法官勘驗影片發現，不但沒有女方所稱的反抗動作，女方還主動為黃男口交，並在黃男調情詢問「喜歡爸爸X妳嗎」時，答稱「喜歡」等語。

此外，女方在影片中睜眼看著鏡頭，事後僅私訊黃男輕描淡寫「影片不要外流」，毫無要求刪除影片以保護自身隱私等激烈措辭，女方提告指述內容明顯有疑。

法官認定黃男所涉性侵犯行證據不足，而女方在影片中的舉動，也沒有遭強暴脅迫或詐騙引誘拍攝的跡象，加上黃男坦承拍攝少年性影像，已賠償女方35萬元和解獲得原諒，據此依《兒童及少年性剝削防制條例》判他1年6月徒刑，並沒收犯案用手機與本案性影像，可上訴。

至於黃男本案請求緩刑，法官指黃男另案偷拍與15歲少女性愛過程，今年（2024年）8月剛被判刑4年6月，且本案就是在前案審理期間再犯，不符合緩刑要件，沒准許黃男的請求。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天
分析柯文哲剃光頭意涵　郭正亮曝「柯媽昨天當場哭出來」
郭台銘一桿進洞　友人爆：球齡15年「鴻海任內開始接觸」
郭董一桿進洞「50萬給你」　桿弟捧一大疊鈔！下秒熱情喊1句話
快訊／跟蹤偷拍李多慧　媒體狗仔請律師到案說明
天兔快跑周五最靠近！90度大轉彎北上　專家估3地颱風假有機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新二代駱小妹中風重度癱瘓　移民署、賽珍珠基金會代轉善款

快訊／跟蹤李多慧害她「不敢回家」　媒體狗仔請律師到案說明

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

遭網紅控性侵！國小校長僅調職　網轟彰化縣府：沒擔當

被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

國1麻豆段追撞如驚悚片！ 小客車遭撞飛「正中」分隔島

駕駛未禮讓行人不滿被拍　按喇叭怒嗆「你沒走斑馬線上」

璩美鳳控柯文哲性騷遭「撫摸前臂」讚皮膚好

世新單人套房一學期九萬 她開箱全台最貴宿舍:划算

新二代駱小妹中風重度癱瘓　移民署、賽珍珠基金會代轉善款

快訊／跟蹤李多慧害她「不敢回家」　媒體狗仔請律師到案說明

昔英勇捕蜂被表揚...今遭虎頭蜂螫死　義消范揚葳生前畫面曝光

遭網紅控性侵！國小校長僅調職　網轟彰化縣府：沒擔當

被閨蜜拐去泰國失聯7天！21歲正妹身影曝　沒帶行李就出境超詭異

拜訪客戶準備回家！雲林男台78線猛追撞緩撞車　車頭全爛受傷送醫

交友軟體搭女網紅！摩鐵角色扮演逼喊「哥哥X我」　校長被控性侵

台中14歲少女2周不回家！跟著街友領便當...寧願睡社區頂樓

桌遊老闆帶高中女上旅館　挨告性侵無罪...拍不雅片判1年半

公園吵架竟下重手！持滅火器重擊+拳打腳踢　火爆男下場曝

長榮海運前3季獲利年增240％　每股賺50.68元

New Balance爆紅327他做的！　中傑-KY預計12月中旬掛牌上市

葛斯齊曝陳時中案「找徵信社拍的」　揭幕後手法：誰花錢的自行想像

台灣之光！紀華文連3屆執法12強　今支援日澳之戰

BMW「關鍵電動房車」首度測試被捕　全新平台、2026年上市

天兔「暴風圈不排除觸陸」明發布海陸警　雨區由南轉北連下2天

日本旅客破100萬人次　觀光署搶搭「大谷翔平特展」：加強行銷

高雄房市仍存機會點　專家：台積電2奈米廠將成助力

陽明獲聯合太平洋鐵路「永續發展合作夥伴獎」　彰顯永續作為

快訊／人員與抽油設備都已吊掛上「鈺洲啟航輪」　估未來三天可抽油

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

社會熱門新聞

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

澎恰恰爆違約　「私訊恐嚇」影視大亨：我等你

柯文哲被爆市長室收1500萬　律師曝非首例

從警11年碰毒毀前途！嘉義31歲劣警「口罩遮爛臉」

老婆做八大暈船2客人「他1日3次以上」

單車男穿越縣道被撞　又被2車輾過慘死

女照大腸鏡竟遭指侵！男護理師賠70萬換免囚

21歲正妹遭閨蜜騙到泰國失聯　父收勒贖簡訊

台中+27處科技執法！名單公布

台中「猛鬼樂園」女屍　死於心肺衰竭

快訊／桃園「義消副小隊長」民宅摘蜂窩！遭虎頭蜂攻擊亡

19歲騎士返家命喪輪下　女駕駛右轉撞死人

婦被騙拿房扺押失千萬　退休金也沒了

更多熱門

相關新聞

處決3名性侵未成年犯人　陸：震懾犯罪分子

處決3名性侵未成年犯人　陸：震懾犯罪分子

中國大陸13日處決3名死刑犯，3人皆因犯下性侵未成年人案件被判刑，分別為小學教師郭姓男子、務工人員尚姓男子，以及農民公姓男子。

叫傳播妹「酒通」不成！男客怒拍裸照獲無罪

叫傳播妹「酒通」不成！男客怒拍裸照獲無罪

女照大腸鏡竟遭指侵！男護理師賠70萬換免囚

女照大腸鏡竟遭指侵！男護理師賠70萬換免囚

外表社牛實則超內向三大星座！

外表社牛實則超內向三大星座！

新加坡移工吃壯陽藥難滅火！按摩院硬上女員工得逞

新加坡移工吃壯陽藥難滅火！按摩院硬上女員工得逞

關鍵字：

性侵強制性交性影像桌遊占卜心理實驗

讀者迴響

熱門新聞

天兔放颱風假？網崩潰「這六日無敵重要」別再放了

颱風夾擊共伴灌豪雨　天兔路徑西修恐發陸警

女婿陳鑒有小三余天證實在女兒走之前就知道了

畢書盡翻臉李亞明一家！　李玉璽挺爸退追「不再是朋友」

快訊／天兔轉中颱！最快今深夜發布海上警報

阿滴公開求婚HOOK：跟我結婚！2萬人朝聖嗨爆

快訊／柯文哲主動要求剃頭　今提訊光頭現身

麥當勞厚鬆餅堡開賣3小時就完售！業者：補貨中

即／嘉市警染毒吸到臉爛掉！

宋再臨離世「留2頁遺書＋尼古丁原液」

天兔估今轉中颱　明恐發海陸警報

天兔颱風周五「暴風圈橫掃3縣市」　粉專：西部嚴防強風

大樂透頭彩2.79億一注獨得　彩券行「中太多」拋13字幸運祕訣

天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

李玟墓園驚傳「雜草叢生」彩虹階梯不見了　真實畫面曝

更多

最夯影音

更多

宋再臨離世享年39歲「開始漫長旅程」　網不捨淚：精靈夫婦永遠BE了...

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

女騎士出停車格被公車卡住　沒退回去...騎士被擋等1min

《影后》史艾瑪狂被罵　鍾欣凌：代表她演得好！

「薛亞之=蕭亞軒？」嚴藝文：拒絕承認　鍾欣凌讚林廷憶演活綠茶「很成功」

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面