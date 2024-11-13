翁曉玲擬刪「吳斯懷條款」嗆絕不撤案　林俊憲：毀滅國民黨的人才

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委翁曉玲提案修《兩岸人民關係條例》「吳斯懷條款」部分，要將退將赴中參與黨政軍活動規範與罰則全數刪除。據了解，該提案僅5名藍委連署提案，眼見可能引爆爭議後有人緊急撤簽，翁曉玲則嗆聲絕不撤案。對此，民進黨立委林俊憲今（13日）表示，民進黨是國民黨的保母兼家教嗎？還要幫忙看簽了什麼離譜的東西？他大酸，翁大立委提的法案，一個比一個精彩，「真是毀滅國民黨不可多得的人才」。



林俊憲表示，仔細回頭思考這個過程，不覺得很離譜嗎？翁曉玲提出法案，國民黨立委不知道是沒看還是看不懂，總之就是簽下去了，消息曝光，民進黨跳出來痛批，這些藍委一聽，「沒錯，罵的有道理」，然後又趕快撤簽。

林俊憲說，民進黨是國民黨的保母兼家教嗎？還要幫忙看簽了什麼離譜東西？還要教讀書認字？

林俊憲指出，話又說回來，即使現在只剩5個人還沒撤簽，翁大立委仍然堅持不撤案，理由是「侵害人民表意和行為自由」，這是最典型的「偷換概念」。

林俊憲說，想請問翁大立委，今天一個沒有擔任過公職的普通台灣人跑去中國唱大陸國歌，有任何人被處罰過嗎？最多就是在網路上被酸罷了。再精確一點，即使擔任過軍職、公職，只要不是國防外交或情報機關副首長或少將以上者，也不會被處罰，範圍已經非常小。

林俊憲再說，換個角度看，這些退將會被邀請，還不是因為官階夠大，如果是一個退役士兵想去，恐怕還去不成，從頭到尾這個條款，只有限制極小部分官階高的人士，總數不過幾百人，扯什麼言論自由？

最後，林俊憲大酸，翁大立委提的法案，一個比一個精彩，真是毀滅國民黨不可多得的人才！

▼民進黨立委林俊憲。（圖／記者林敬旻攝）