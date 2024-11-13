邱議瑩曬「4綠委合體美照」　轟王鴻薇「什麼年代還用服裝貶低人」

▲王鴻薇公布香肩美女送客照。（圖／王鴻薇提供）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨日爆料，政務委員陳時中與時任中華開發資本副總王必勝出席一場飯局「玩很嗨」，並貼出陳與穿著清涼的女性一同進出的照片，結果遭到畫面中之一的美女醫出面打臉，並指該爆料文令人不快，王鴻薇深夜發文向美女醫們致歉。對此，民進黨立委邱議瑩今（13日）曬出「4綠委合體美照」表示，都什麼年代了，王鴻薇還在用服裝貶低別人。

王鴻薇昨日貼出多張照片爆料，指8月初王必勝、陳時中，與開發金控（現改名凱基金控）集團高階主管餐敘，會後陳時中更被拍到與香肩美女比肩而出，最後她們還站成一排送客，酸陳時中「重情重義重粉味」。晚間畫面中這位被影射是「粉味」的香肩美女，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學在臉書發文出面闢謠，深夜王鴻薇為此發文道歉，「讓照片中女醫師感受到不愉快，要在此向女醫師們致上歉意」。

對於這場烏龍爆料，民進黨立委邱議瑩今天曬出「4位女綠委合照」表示，有自信的女性，穿什麼都美麗！尊重多元，不要用刻板印象拉低格局。

邱議瑩批評，「都什麼年代了，王鴻薇還在用服裝貶低別人？但王有這種明朝中葉的言論，不意外就是了」。

▼民進黨立委邱議瑩曬出4位女綠委合照。（圖／翻攝自Facebook／邱議瑩）