50實習名額不變！賴清德談波波醫爭議　國外學歷審查「排除3資格」

▲總統兼任民進黨主席賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

「波波醫生」議題近來再掀論戰，衛福部長邱泰源出面承諾，將會系統性檢討，把醫療事故減到最低。而民進黨今（13日）召開中常會，據轉述，兼任民進黨主席的賴清德總統在會中重申，國外牙醫系畢業生回台實習名額就是50名，政府不會提高名額。賴也強調，因應醫師法修正，針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將「函授、遠距教學、未對外公開招生」等3類學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

波波醫師議題引起熱議，據轉述，賴清德今於民進黨中常會中致詞時表示，近日，有許多國人朋友相當關心，國外牙醫系畢業生回台實習名額的問題，要在此重申，依據衛福部作業要點規定，每年國外回台實習名額就是50名，政府承諾不會提高名額。

賴清德強調，為了因應醫師法的修正，衛福部近日將公布醫師法施行細則，針對國外學歷的審查會更加嚴謹，將函授、遠距教學、以及未對外公開招生等學歷資格予以排除，提高參加國家考試的門檻。

至於偏鄉地區極度短缺的醫療量能問題，賴清德指出，目前研議中由持國外學歷畢業生投入偏鄉服務的作為尚未定案，請衛福部提獎勵計畫優先以本國學歷畢業生補充偏鄉人力，並秉持公開透明原則，做好社會溝通再做決定，政府絕對會以國人的健康與福祉作為優先考量，為全民的健康嚴格把關，請國人同胞放心。