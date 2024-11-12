雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿　動手原因曝光

記者王悉宇、戴若涵／雲林報導

雲林縣某國小7日上午發生一起事件！一名家長因孩子間的衝突，開車進入校園內毆打小五男童，造成男童左腹部挫傷、血尿。校方指出，事發後已請雙方家長到校和談，目前2名學童仍同班，校方會持續關注互動情形，並適時進行輔導。

▲雲林某國小驚傳暴力事件，家長衝入校內毆打男童害血尿，校方說明情況。（圖／記者王悉宇翻攝）

校方說明，一名男同學與一名女同學6日發生衝突，第一時間老師已將2名學生分開並個別輔導，2名學童向彼此道歉後，導師也致電雙方家長告知發生的事件。

而雙方母親7日上午亦碰面，也再道歉過一次，不料，7日上午約7時15分左右，女童父親突然開車闖入校園內，並大聲喊叫，一見到男童便直接打了其腹部一拳，老師們雖出手阻攔，但因事情發生得太突然，根本來不及阻止，校長則是一個箭步上前抱住女童父親，避免家長再次出拳。

女童家長指控，女兒前一日與男同學起衝突時，遭男同學先重踹腹部3、4下，然後再推倒在地，男同學還踹椅子，女童父親是愛女心切，才會情緒失控衝到校毆打男童。

事後男童驗傷發現，左邊腹部受有挫傷，還有血尿的情形。校方指出，已將雙方家長請到校內和談，過程還算順利，並達成共識，目前兩名學童仍同班，亦保持交談、交流，校方會持續關注學生互動情形，並適時輔導。