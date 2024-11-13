將與殲-35同上航母 陸官方證實殲-15T具備從福建艦起降能力

▲大陸重型艦載戰鬥機殲-15T於珠海航展亮相。（圖／翻攝《中國之聲》）

記者陳冠宇／綜合報導

今年是中共海軍首次實裝參加珠海航展，飛行表演展示了殲-15D、殲-15T編隊反區著艦和空中加油能力以及直-20J、直-8C編組海軍陸戰隊員空突作戰能力。其中，大陸官方確認重型艦載戰鬥機殲-15T已具備從福建艦起降能力，專家則提到，殲-15T可以搭載作戰半徑更遠的空對空飛彈。此外，殲-15總設計師孫聰表示，殲-15和殲-35兩型飛機都會上航母。

綜合《解放軍報》與《中國之聲》等陸媒報導，中共空軍新聞發言人謝鵬13日引述專家介紹稱，殲-15T系列艦載機展示的反區著艦飛行課目表明，殲-15T艦載機已具備從首艘大陸國產彈射型航空母艦福建艦起降能力。

作為大陸航母編隊的核心武器裝備，殲-15T是中共海軍基於殲-15戰機進一步研製的艦載戰機升級版。大陸海軍軍事專家張軍社指出，目前大陸航母編隊的戰鬥機只有殲-15，如果殲-15T入列，將作為對海、對陸、對空打擊武器。

2009年8月31日，殲-15艦載戰鬥機在瀋陽成功首飛。殲-15艦載戰鬥機有一個廣為人知的綽號「飛鯊」，此次落地珠海的殲-15T艦載戰鬥機，兩個垂直尾翼的外側，同樣塗裝了「飛鯊」標識。大陸軍事專家傅前哨稱，「飛鯊」加「T」代表更強的戰鬥力。

傅前哨介紹，彈射型的殲-15T使用範圍更廣，適應航母的類型也更多。他說，「殲-15T是彈射起飛，使用範圍大幅度提升了。比如殲-15T從福建艦經過彈射起飛，執行任務遇到緊急情況或是根據作戰需要，它可以降落在遼寧艦、山東艦這些採用滑躍式甲板的航母上，保證它能再次起飛執行新任務」。

張軍社則提到，殲-15T作戰半徑更大、雷達探測範圍更遠、綜合作戰能力更強。他認為，殲-15T應該是採用了更先進的有源相控陣雷達，這種雷達的探測距離更遠，使殲-15T可以搭載作戰半徑更遠的空對空飛彈。

同時，張軍社指出，由於使用電磁彈射，殲-15T的前起落架承受的重力很大，要對前起落架進行加固加強，從而提高起飛重量，實現滿油滿彈彈射起飛。此外，殲-15T可以在大約10秒內，從零加速到大約每小時300公里。