龍神鷹鯊鵬！陸「軍機命名學」藏玄機　殲-16「潛龍」出自山海經

▲「飛鯊」殲-15D電戰機。（圖／翻攝環球網）

記者魏有德／綜合報導

大陸2024珠海航展今（12）日揭開序幕，包括殲-35（J-35）隱形戰鬥機在內的各型戰機在首日的飛行表演中接力亮相，讓現場及透過直播的軍事迷一飽眼福。據了解，殲-20（J-20）、運-20（Y-20）等軍機編號規是使用機型的漢語拼音首字加上序號，然而，大陸八大軍民用航空器有其命名規則，「龍神鷹鯊鵬」各有奧妙之處。

▲殲-35A隱形戰機。（圖／翻攝環球時報）

《央視》報導，我國戰鬥機、通用飛機和無人機等八大類軍民用機種，都已經有了正式的名字。除了「猛龍」、「飛鯊」等以前就有的，航空工業集團在2022年7月，系統公佈了中國軍民機命名規則，涵蓋了在研和已投入使用的所有機型。

在已公佈的18個軍民機品牌系列中，「龍」系列代表的是陸基戰鬥機，如「猛龍」殲-10、「威龍」殲-20，而「應龍」殲-11是源於《周易》，殲-16「潛龍」則是得名於上古奇書《山海經》。

「鯊」系列代表的是艦載戰鬥機，如目前大陸航母上使用的殲-15艦載機命名為「飛鯊」；至於轟炸機則是以「神」為名，轟-6K命名為「戰神」，更新換代後的轟-6N則得名「雷神」。

▲運-20運輸機。（圖／CFP）

至於被軍迷們戲稱為「胖妞」的大陸自製運輸機「運－20」命名為「鯤鵬」，是出自於《莊子・逍遙遊》中的，「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。」

而「千里眼」系列名稱，顧名思義為預警或偵察機系列使用，此外，教練機系列則是從「雛鷹」到「獵鷹」，依程度等級不同而命名。在軍用直昇機系列中則分為「神雕」戰術通用類直升機和「霹靂火」系列武裝型直升機。

民用型飛機也有其命名規則，直升機變成「吉祥鳥」系列，飛艇和繫留氣球類則使用「祥雲」為名，民用運輸類飛機以「新舟」命名，軍民用無人機則保留「翼龍」、「雲影」等命名模式。