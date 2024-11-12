不斷更新／珠海航展開幕　殲-35A單機凌空出場僅30秒

記者魏有德／綜合報導

2024珠海航展今（12）日舉行開幕首日的飛行表演，包括解放軍八一飛行隊、紅鷹表演隊及來自俄羅斯天空軍的勇士表演隊將進行編隊飛行等各式隊形演出，此外，外界關注的三款隱形戰機殲-35A、殲-20和俄羅斯蘇-57都將一一登場，殲-35隱形戰機也將首次在公眾面前展示其飛行性能，備受軍事迷和全球軍事專家矚目。

1140 解放軍紅鷹飛行隊8架教-8教練機箭頭隊形噴彩煙

2024珠海航展第二組飛行表演隊由解放軍空軍紅鷹飛行表演隊登場。紅鷹飛行表演隊成立於2011年，採用單機，雙機、三機，四機和團隊等不同組合演出，相較於成立時間較久的八一飛行隊，飛行動作多變，觀賞價值更高。

1115 教練-10高教機 運油-20空中加油機先後登場

解放軍空軍教練-10高級教練機為飛行員訓練最後階段使用的教練機，結束訓練後，便可以分項選擇戰鬥機、運輸機等不同機種的適應訓練。運油-20空中加油機則是運-20系列的裝備，可以為大陸研發的各型戰機進行空中加油，擴大戰略動能。

1110 殲-35A單機凌空 出場僅30秒

本屆珠海航展最大看點殲-35A隱形戰機在飛行表演活動中排序第三位出場，單架戰機飛越展場後爬升飛離，「首秀」的過程僅30餘秒。

1055 4架殲-20隱形戰機鑽石隊形接力登場

殲-20隱形戰機在本屆珠海航展空中飛行表演第二組登場，由4架戰機排成鑽石隊形飛進場地空域。殲-20戰機進入場地後仍保持緊密的編隊，空中轉彎後，第一個動作由雙機水平交叉對飛，緊接著便分散飛行，展開各項單機飛行動作。

1028 解放軍八一飛行隊表演

本屆珠海航展首場飛行表演預計進行4小時，由解放軍空軍八一飛行隊第一個登場。解放軍空軍八一飛行隊換裝殲-10C後，首次在珠海航展演出，由架殲-10C和殲-10S組成的機隊噴出代表空軍的紅、黃、藍彩煙劃過天際，為航展拉開序幕。



