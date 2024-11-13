屏東「無號誌+閃光」路口3868件事故　已釀24死、5394傷

▲無號誌、閃光路口 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

根據屏東縣政府警察局統計，無號誌及閃光號誌路口交通事故嚴重，今（113）年1至10月共發生3868件事故，造成24人死亡、5394人輕重傷。雖然事故數量及受傷人數均較去年同期減少，但死亡人數增加2人，顯示該類路口的安全問題依然嚴峻。

警察局指出，該類路口事故主要原因來自於駕駛人缺乏停讓觀念，特別是在支道車未讓幹道車、轉彎車未讓直行車及左方車未讓右方車的情況下，容易導致嚴重事故。這反映出駕駛人對於正確的路權觀念及安全駕駛習慣匱乏，強化相關規範的宣導及建立正確觀念刻不容緩。

為了有效降低無號誌及閃光號誌路口的交通事故，警方將持續推動「路口停讓」的觀念，確保民眾的生命財產安全。警察局提醒駕駛人，在行經無號誌路口時應依照道路的幹道與支道區分來進行駕駛；幹道車輛應減速慢行，支道車輛則須完全停車並確認無來車後才能安全通過。

而在閃光號誌路口，閃紅燈代表支線道，駕駛人必須停車讓幹線道的車輛先行，而閃黃燈則代表幹線道，幹道車輛應減速慢行。對於設有「停讓」標誌或標線的路口，駕駛人應特別注意紅色倒三角形「讓路」標誌、八角形「停車再開」標誌或「讓路線」及「停」標字的指示，支道車輛應停車，讓幹道車輛優先通過。

同時，對於未設有標誌、標線的路口，警察局也提醒駕駛人應依照「少線道讓多線道」、「左方讓右方」及「轉彎讓直行」的原則行駛，避免因錯誤判斷而發生碰撞事故。

警察局局長戴台㨗呼籲，駕駛人行經無號誌及閃光路口務必減速或停車禮讓，並遵守交通規則，這是保障用路人安全的基本責任；只有集體遵守規範，才能減少事故，維護道路安全。