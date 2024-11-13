屏東執行分署全力防詐　聯手屏警拍賣會教識詐

▲屏東縣政府警察局與法務部行政執行署屏東分署聯合打詐 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局與法務部行政執行署屏東分署防詐不停歇，分署長柯怡如為貫徹行政院「五打七安」政策，於11月11日在舉辦全國聯合拍賣會前，率分署團隊與警察局防詐宣導團合作，以「撕裂詐騙的偽裝」為主題，用撕裂「詐」與「騙」的字卡方式及向參與拍賣會民眾宣講如何識破「假投資、猜猜我是誰、假愛情交友」的偽裝話術，呼籲民眾要有所警覺，才不會落入詐騙陷阱而遭詐受害。

警方表示，早期的投資詐騙，詐騙集團會用各種理由塘塞，絕不會輕易讓受害者領回分紅，現為取信被害者，會發放1-2成的紅利，等被害者嚐到甜頭後，就會慫恿加碼投入大筆資金或抵押不動產或招引親朋好友加入投資行列，最後血本無歸才知遭詐。

猜猜我是誰詐騙，則利用親情弱點，有些還會透過AI變聲變臉技術，用發生車禍或生重病或在商場購物錢帶不夠等急需用錢的藉口，來誆騙被害者匯款；假愛情交友詐騙，則會用柔情攻勢，在網路上投放寂寞或邊炫富邊吐無知心好友的心聲，而需找人陪聊等手法誘騙加私LINE，初期會用分享有趣、鬱悶等日常生活心情故事或每日噓寒問暖的方式來獲取被害者信任或關心，接者就會以要進一步交往共同籌措愛情基金，或誆稱家人生重病或貨物卡關而急需用錢的藉口，要求被害人出資或借錢，直到匯款後才知愛情夢碎被騙。

警察局長戴台㨗表示，詐騙集團的話術千變萬化，會編撰很多不同的詐騙劇本，其最終的目的就是要錢，要我們的土地、房屋等財產，呼籲民眾平心靜氣好好思考，如有賺大錢好康的投資門路或管道，就自己或找親友去投資自己賺就好了，為何還要在網路上廣告，邀陌生的大家去投資，只要建立這個觀念，就不會被騙。

如突然接到親友語音來電或視訊通話，說有急事或需急難救助要借錢匯款，千萬不要過度恐慌或擔憂，一定要養成「1聽2掛3查證」的習慣，先掛斷電話，再撥打親友原有的「行動電話」或「家中的市內電話」查證，就不會被騙；平時網路交友聊天打發時間也不錯，不過只要提到「邀出錢投資」、「代付關稅」或「要借錢應急」等與「錢」相關的理由，就是有詐，千萬不要陷入詐騙集團設計好的溫情或悲情陷阱而去匯款，只要長保「存疑、查證、不輕易匯錢」的理性，就能識破詐騙的偽裝不受詐害。