小鎮警隊「無預警」集體離職！局長也走人　美居民一覺醒來傻眼

▲蓋里鎮警察「無預警」集體離職。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合報導

美國奧克拉荷馬州發生一起不尋常事件，蓋里鎮（Geary）的警察小隊全體成員，突然在10月31日集體離職，包括警察局長，讓當地居民震驚又困惑。

地方官員艾倫（Terryl Allen）發布聲明，向全體市民證實，「我們的整個警察部門，在今天上午10時辭職了。」當局已經立刻安排臨時局長接任，並且要求鄰近2郡的警力支援，承諾當地治安不會受到影響。

蓋里警察局局長福特（Alicia Ford）在臉書發文宣布離職，「感謝蓋里居民讓我在過去一年擔任您們的警察局長。非常遺憾，我和其他蓋里警察都不再為這個社區服務。」

她感謝居民的信賴，也大讚員警們犧牲奉獻的精神，「他們是一支了不起的團隊。」她指出，這是一個相當困難的決定，但是非常正確，同時鼓勵居民「撥空了解您們的市議會成員，並且盡可能參與市政事務，尤其是參加市議會會議。」

《福斯新聞》寫道，福特點名市議會的行為，被外界解讀為某種暗示，似乎意指市議會正是警隊集體離職的原因。不過，相關當局皆未正面回應，當地居民也紛紛困惑詢問，「為什麼他們全都辭職了？」、「我想每個人都想知道究竟發生了什麼事。」