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在男友爸公司上班！她擔心「好老闆不等於好公婆」　網點出1關鍵

▲▼ 結婚,新娘,白紗,捧花。（示意圖／pixabay） 

▲原PO已經答應求婚。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「好老闆也會是好公婆嗎？」一名女網友發文表示，她和男友高中時就已經交往，出社會後，她誤打誤撞，進了男友爸的公司。雖然男友爸媽是好老闆，但她還是很擔心，會不會「遇到壞公婆」？貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在「匿名公社」上，以「好老闆也會是好公婆嗎」為標題發文，提到她和男友高中就已經交往了，雖然大學時分隔兩地，但每個星期都會見面。而她畢業後，誤打誤撞地進入了男友爸的公司，「一待就是8年」。

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原PO透露，自從年紀邁入3字頭，她就一直被逼婚，男友也是從2年前就求婚，「現在是看朋友、同事們都有孩子了，很羨慕，才答應求婚」。只是讓她擔心的是，男友爸媽雖然是好老闆，但卻不知道是不是好公婆，「婚後是不用同住，但難免還是偶爾要相處，好擔心啊」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「壞老闆也不見得會是好公婆啊」、「不一定會是好還是壞，但人情壓力會加深是絕對的」、「相信我，很多事情結了婚後都會不一樣了」、「不好說，看你運氣了」。也有網友認為，只要沒有同住，就不必太擔心，「距離產生美感，不要住一起」、「既然沒有同住在一起，基本上也不用太過擔心」、「不用同住就省了80%的問題了」。

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