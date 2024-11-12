陸醫師揮拳痛毆「打死超商老闆」！老闆娘還以為他是在救人

▲醫師一進門就朝老闆臉上灌一拳，接著不斷攻擊老闆的頭部。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

青海省久治縣一名醫師凌晨光顧便利商店，沒想到一進門就出手痛毆老闆，導致老闆傷重倒地。而醫師動手以後立即施救，讓老闆的妻子王女一度誤以為是在救人，直到後來查看監視器，才知道醫師就是兇手。目前動手的醫師已被拘留，案件正在釐清當中。

綜合陸媒報導，這名醫師平時在當地的衛生院上班，居住地點位在便利商店對面，怎料他6日凌晨2點多不斷敲門、踹門，製造巨大的響聲，將老闆、妻子王女都吵醒。

▲▼醫師一進門就朝老闆臉上灌一拳，接著不斷攻擊老闆的頭部。（圖／翻攝微博）



老闆不曉得發生什麼事，於是將大門打開，怎料醫師一進門以後，直接出手痛毆，朝著老闆的臉部連揮數拳，導致老闆傷重倒地、失去意識。

醫師眼見老闆倒在地上，猶豫了一小段時間後，開始動手施以援助。這時王女從後方走來，還一度誤以為醫師只是來救人、行兇者已經逃跑，直到事後查看監視器畫面，才知道行兇者就是醫師。

▼由於醫師將老闆打倒以後，動手施以急救，讓老闆娘一度以為他是來救人的。（圖／翻攝微博）



由於傷勢過重，老闆被送醫搶救後，仍舊不治身亡，醫師的家人對此登門道歉，不過並未談到賠償的問題。目前當地警方已立案調查，將打人的醫師拘留，案件仍在釐清當中。