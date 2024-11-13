王鴻薇爆料翻車　與會女醫曝聚會目的：穿著不應成為被質疑專業的理由

▲國民黨立委王鴻薇公布香肩美女與陳時中的送客照。（圖／王鴻薇提供）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨爆料政委陳時中、時任中華開發資本資深副總經理王必勝出席飯局有「香肩美女」相伴，後證實皆為執業醫師，王鴻薇為此向女醫致歉。對此，與會出席的中華民國牙醫師公會女醫委員會主委鄧乃嘉說，該聚會是要促進女性參與公共事務方面的工作；此外，她也說，女性醫師應有權在保持專業的同時，自由選擇穿著，「這不應該成為被批評或質疑專業的理由」。

鄧乃嘉今（13日）在臉書表示，近期有關陳時中政委晚宴事件引發廣泛討論，身為中華民國牙醫師公會全國聯合會女醫委員會主委，「我本人以及本委員會委員們，受邀參加這場聚會的目的，是為了延續女醫委員會在推動性別平等和促進女性參與公共事務方面的工作」。

鄧乃嘉說，甫於7月完成與日本女性參議員，女性教授以及女性僑胞的交流會談，討論了女性參與公共事務的挑戰與機會；她說，也藉由這次晚宴的聚會，讓這個議題得以延伸討論。

針對部分媒體對女性醫師穿著的評論，鄧乃嘉表示，作為女性醫師的代表，有權在保持專業的同時，自由選擇適合自己的穿著，「而這應該不會、也不應該成為被批評或質疑我們專業表現的理由」。

鄧乃嘉直言，這種舊往刻板印象的批評不僅影響專業女性的形象，也違背了現代社會對性別平等的價值觀。

「我們希望社會大眾與政治人物能理性面對此次事件，專注於公共議題的討論，不要流於對個人或外表的評價。」鄧乃嘉呼籲，讓大家共同為促進性別平等和女性參與公共事務而努力。