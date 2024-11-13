「我不會跟陳時中、王必勝道歉」　王鴻薇爆料翻車：監督有何不對

▲王鴻薇昨日公布香肩美女與陳時中的送客照，遭打臉該照片中女性為女醫師。（圖／王鴻薇提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨日爆料，政務委員陳時中與時任中華開發資本的資深副總王必勝今年8月6日出席一場飯局「玩很嗨」，並秀出與陳與穿著清涼的女性一同進出，振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學稍晚則指出，自己就是被拍到的其中一人，認為該文令人不快，王鴻薇也向其致歉。王鴻薇今（13）日受訪時強調，自己身為女民代，對於波及女醫師一事願意致歉，但她也強調「我沒有什麼好跟陳時中、王必勝道歉的，因為我本就應該監督他們」。

王鴻薇表示，12日晚間自己看到參加晚宴的女醫師發文，表示該爆料令她感到不快，一來昨天是醫師節，二來自己發臉書所訴求的，是監督官員有無不當關係或政商關係，但自己身為女性民代，對於波及到女醫師一事願意致歉，她強調，不管在議會或立法院，自己仍會強力監督政府和官員有無違背民眾的託付、有無不當政商關係，強力監督會持續下去、不會鬆動。

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

對於女醫師被部分輿論質疑成「傳播妹」，等於變相給女性貼標籤，王鴻薇嚴正駁斥，自己臉書沒有出現「傳播妹」一詞，「我沒有說的話不要塞到我嘴巴，如果發文對於女醫師有不愉快的感覺，我願意致歉」。她並反問，自己監督陳時中、王必勝，一人在民間機構，另一人還在政府內任高官，「他們有沒有關係、餐飲有沒有提到政策連結，難道不對嗎？」

王鴻薇說，本於爆料讓與會者感到不愉快，由於女醫師們並不是自己所監督的對象，因此願意道歉，但在臉書上也有人說自己應該跟王必勝、陳時中致歉，「對不起，我沒有什麼好跟陳時中、王必勝道歉的，因為我本來就應該監督他們」。

王鴻薇面對外界批評，強調會反求諸己，求證應該要再嚴謹一些；至於照片來源為何？王鴻薇低調稱「有爆料者提供給我」。