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快訊／揭陳時中餐敘「爆乳辣妹相陪」翻車　王鴻薇深夜道歉了

▲王鴻薇公布香肩美女與陳時中的送客照。（圖／王鴻薇提供）

▲王鴻薇公布爆料者提供的香肩美女與陳時中的照片。（圖／王鴻薇提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（12日）爆料，政務委員陳時中與時任中華開發資本的資深副總王必勝今年8月6日出席一場飯局「玩很嗨」，會後陳時中還被拍到與香肩美女比肩而出，最後她們還站成一排送客，「重情重義重粉味」。晚間振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學PO文直言，她就是被拍到的人之一，而那篇報導確實讓人不愉快。不久，王鴻薇也在臉書發文道歉，「讓照片中的女醫師感受到不愉快，我要在此向女醫師們致上歉意。」

王鴻薇今日中午在臉書上曝光數張照片，照片中可見陳時中步出一間餐廳大門時，與一名身穿露肩裝的女子並肩走出來，2人身後跟著3名女性，其中一人更穿著低胸禮服展露好身材。而4女在陳時中上車後「排排站歡送」的畫面也引發熱議。

對此，陳時中辦公室回應當天是友人的餐敘，陳時中與王必勝同時受邀，而畫面中的女性皆為醫師，來自急診、口腔外科等不同的專業領域，「都是非常優秀可敬的醫界夥伴，不容惡意的抹黑及造謠。」王鴻薇則回應表示，請陳時中告訴大家歡聚的人有哪些？能不能一一介紹，誰跟他一起參加晚宴後讓他如此開心離開？

布農族醫師、振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學，晚上則在個人臉書發布影片，並表示自己就是照片上的女性，當天的衣著是為在了8月6日醫師節的晚宴上上台表演所穿，並以自己在台上唱歌的影片作證。

田知學表示，8月6號的晚宴，有20多人，很多醫師！那天大家互相交流，她花比較多時間和其他女醫師姐妹們聊天。中間也趁機向陳時中政委說：「我沒有政黨，所以當時實在踏不出那一步來為你站台。」他坦然地給她一個「我完全不在意」的笑容。

田知學指出，陳時中贏得我的尊敬，所以我和其他美麗的女醫師們一起陪他下樓，順便跟他寒暄幾句，也提出一些台灣原住民醫學學會很希望努力改善原住民健康不平等的願景，希望他協助！那篇報導的確讓人不愉快！但我把「粉味」當作是稱讚，而不是詆毀！

王鴻薇晚間向感覺不快的女醫師致歉，「我的臉書發文雖然是基於監督政府官員言行及政商關係，但讓照片中的女醫師感受到不愉快，我要在此向女醫師們致上歉意。」王鴻薇也表示，未來接到爆料會更嚴謹查證 ，但嚴格監督的原則不會動摇。

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