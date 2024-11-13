王鴻薇「粉味」爆料翻車　綠委：台灣美女多「吃個飯都要被影射？」

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨（12日）烏龍爆料，行政院政務委員陳時中與中華開發資本資深副總王必勝在飯局裡「玩很嗨、粉味重」；隨著遭指「香肩美女」的布農族醫師、振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學現身闢謠，王鴻薇已在深夜向女醫們致歉。綠委今受訪也批評，台灣的美女這麼多，難道在每個地方吃飯都要被影射是粉味嗎？王鴻薇造謠慣犯，應向被抹黑的陳、王二人道歉，「王鴻薇你真的糗大了。」

國民黨立委王鴻薇昨貼出陳時中與香肩美女比肩而出，還站成一排送客的畫面，王也酸，真是重情重義重粉味。在陳時中澄清相關人等為醫師後，王也要求陳時中一一介紹。而被影射是粉味的香肩美女為振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學，她昨晚也發文表示，自己和其他美麗的女醫師們一起陪陳時中下樓，順便寒暄幾句，提出一些原住民醫學學會的願景，希望他能協助。「那篇報導的確讓人不愉快。」

對此，民進黨團幹事長吳思瑤批評，王鴻薇是造謠慣犯、累犯，半個月前的程序委員會可以指鹿為馬，把邱志偉、沈發惠搞錯，明明是邱志偉提案，卻當著沈發惠的面說是沈發惠提案，好在沈就在現場可以當面澄清，制止這位造謠現行犯，王鴻薇也只能現場道歉，否則早就被她剪成抖音影片大肆散布。

吳思瑤直言，王鴻薇半個月後又來了，造謠上癮，可以把醫師單純聚會說成粉味，把陳時中、王必勝說成重情、重義、重粉味，不僅是抹黑造謠，更凸顯王鴻薇性別意識不及格，對於物化女性作為毫不自知，造謠成癮還歧視女性，應該即刻道歉。

王鴻薇昨道歉，對被指涉醫師表達歉意，吳思瑤也質疑，請問同樣被造謠的陳時中、王必勝，王鴻薇隻字未提，難道不該對單純參與聚會卻被抹黑的兩人道歉嗎？王鴻薇說未來發言會嚴加查證，希望她說到做到，停止造謠、停止物化女性，「王鴻薇你真的糗大了。」

綠委賴瑞隆則表示，傷害了國家也傷害了立委個人形象，陳時中去參加餐敘，出來後王鴻薇竟然看到美女就直接影射有粉味，非常不恰當，對女性非常不尊重，同時間也對陳時中非常不尊重，王鴻薇應該跟這些醫師、陳時中道歉，抹黑別人只要一分鐘，澄清卻要花很多時間。

賴瑞隆呼籲，不要再看圖說故事，這都是在傷害台灣的國家，同時也傷害個人，如果每個政治人物連基本查證都不做，動輒就用抹黑的方式，呼籲王鴻薇認真來改過，「台灣的美女這麼多，難道在每個地方吃飯都要被影射是粉味嗎？」