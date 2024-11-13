王鴻薇爆料「粉味飯局」慘翻車　民進黨：應立刻向陳時中道歉

▲民進黨發言人韓瑩、吳崢召開「立委變狗仔 造謠慣犯王鴻薇」記者會。（圖／民進黨提供）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨（12日）烏龍爆料，行政院政務委員陳時中與中華開發資本資深副總王必勝在飯局裡「玩很嗨、粉味重」；隨著遭指「香肩美女」的布農族醫師、振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學現身闢謠，王鴻薇在深夜向女醫們致歉。民進黨今召開記者會批評，王鴻薇打著監督政府的名義，實則無的放矢抹黑造謠，種種劣蹟歷歷在目，呼籲王鴻薇專心在立委職責，不要整天潑政治髒水，並向無辜遭攻擊的陳時中、王必勝及其他與會人員道歉。

王鴻薇昨貼出陳時中與香肩美女比肩而出，還站成一排送客的畫面，王也酸，真是重情重義重粉味。在陳時中澄清相關人等為醫師後，王也要求陳時中一一介紹。而被影射是粉味的香肩美女為振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學，她昨晚也發文表示，自己和其他美麗的女醫師們一起陪陳時中下樓，順便寒暄幾句，提出一些原住民醫學學會的願景，希望他能協助。「那篇報導的確讓人不愉快。」

民進黨發言人韓瑩、吳崢召開「立委變狗仔 造謠慣犯王鴻薇」記者會，痛批王鴻薇打著監督政府的名義，實則無的放矢抹黑造謠，種種劣蹟歷歷在目，呼籲王鴻薇專心在立委職責，不要整天潑政治髒水，並且要求王鴻薇向無辜攻擊的陳時中、王必勝及其他相關與會人員道歉。

韓瑩指出，王鴻薇胡亂爆料指控政委陳時中、王必勝與多位醫師友人的餐敘照片，看圖說故事，瞎指與香肩美女比肩而出，一群低胸辣妹站成一排送客，甚至亂說成是「重情重義重粉味」等不當的詆毀言論，隨即遭陳、王駁斥，餐敘皆是非常優秀可敬的醫界夥伴，但王鴻薇還緊咬追問「能否逐一介紹」，不知適可而止，直到當日出席餐敘的多位醫師打臉、駁斥，其中出席的田知學醫師，更發文直指王鴻薇確實讓她感到不愉快，讓王鴻薇爆料在不到24小時就翻車，在昨天深夜在臉書發文道歉。身為國會議員爆料不經查證，大街罵人小巷道歉，實在令人汗顏。

韓瑩質疑，王鴻薇號稱自己在監督，她是在監督女性的穿著嗎?如果是一般的民眾穿著火辣也要形容成重粉味嗎?韓瑩鄭重呼籲王鴻薇委員專心做好立委監督職責，不要隨意烏龍爆料，繪聲繪影造成無辜民眾的不適。

吳崢細數，回顧王鴻薇發言、爆料翻車不勝枚舉，除了造謠陳時中餐會，遭當事女醫師發文打臉，還包括針對立委邱志偉提出《反滲透法》，卻痛駡沈發惠委員，連提案是誰都搞不楚狀況；立院內政委員會審選罷法，造謠被林楚茵攻擊，遭還原影片竟是王鴻薇暴力攻擊；總統大選抹黑時任賴清德競選總幹事的潘孟安，卻遭法院認證判賠50萬；用台中9年前淹水舊照造謠，抹黑出訪國外的立委林靜儀，這些荒謬事蹟，令人不忍卒睹。

吳崢痛批，王鴻薇在陳時中、王必勝出面澄清是醫界餐敘，請委員查證之後，仍氣焰囂張的要求陳時中一一交代與會者來歷。面對烏龍爆料，即使當事人已澄清，王鴻薇仍完全不知悔改，抹黑造謠到底，更顯示王鴻薇對自己的爆料一無所知，連與會者及場合都毫無查證就胡亂指控，還叫被害者自清，完全是不負責任地潑髒水戰術。

吳崢表示，王鴻薇今早回應是本於監督，但從烏龍爆料可以看出，完全是為攻擊而攻擊、沒有事實基礎的潑糞。只要王鴻薇看不順眼，無論是政治人物或是一般民眾，都會被王鴻薇扣帽子栽贓。而昨晚當事醫師一一跳出來澄清與表達不悅後，王鴻薇才緊急道歉，但卻仍沒有對無端被抹黑的陳時中與王必勝道歉，顯見王鴻薇毫無悔意。嘴上打著監督名義，實則是無的放矢、抹黑潑髒水。