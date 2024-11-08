黃偉哲成功爭取農業部補助蚵農災後輔導　中央地方助蚵農渡難關

▲台南市長黃偉哲加碼補助產業輔導經費每棚1000元，中央與地方總共補助每棚6000元，讓台南市牡蠣產業能早日復甦，重歸往日榮景。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

康芮颱風襲台，造成淺海浮筏式牡蠣養殖共179戶5716棚蚵棚毀損，蚵棚懸掛84萬串蚵苗亦因颱風滅失，為協助蚵民早日復養，8日農業部拍板決定以災後輔導產業補助每棚5000元，黃偉哲市長亦指示加碼補助產業輔導經費每棚1000元，中央與地方總共補助每棚6000元，讓台南市牡蠣產業能早日復甦，重歸往日榮景。

黃偉哲市長指出，台南市浮筏式牡蠣養殖產業放養面積1400公頃，產量超過5千噸，產值超過5億元，蚵民2024年申報放養7211棚，10月1日起蚵民陸續把蚵棚下水並拖至沿海放養，再於隔年3～6月牡蠣收成後將蚵棚拖回做後續處理；惟2024年11月康芮颱風過境，其夾帶強烈西南氣流導致尚在放養中蚵棚遭受衝擊，其中5716棚的蚵棚流失，導致所放養之84萬串蚵苗死亡，蚵民損失慘重為歷年之最。





然台南市海域因尚在申請納入漁業權管理，故未符合農業部天然災害救助對象，而蚵民重新編製新蚵棚及購置蚵苗所需經費不貲；所以在林俊憲立委、賴惠員立委協助與台南市政府黃偉哲市長向中央爭取下，中央與地方合力照顧受災蚵民，辦理災後蚵農產業輔導補助，協助蚵民重新購置蚵棚、苗以利復養，以利減輕漁民負擔。

台南市農業局陳仲杰代理局長指出，本次中央與地方總共補助每棚6000元，讓台南市蚵民能挺過這次天災，從產業寒冬中走出來，再造台南市牡蠣產業新氣象。