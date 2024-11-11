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台南遭上萬綠鬣蜥入侵！大甲半年捕獲56%　農業局說明原因

▲▼綠鬣蜥。（圖／記者張克銘攝）

▲綠鬣蜥。（圖／記者張克銘攝）

文／中央社

台南市今年捕捉外來入侵種綠鬣蜥多達1萬多隻，其中上半年逾56%都集中在仁德區大甲里捕獲。面對議員質詢，農業局說明4個原因，其中之一是「高雄市綠鬣蜥氾濫至大甲里」所致。

台南市議員周嘉韋今天議會總質詢指出，檢視今年南市綠鬣蜥各區捕獲數據，今年1至6月共抓捕4815隻，有2705隻都集中在仁德大甲里同一里抓到的，占總數56.18%。就連市長黃偉哲當場對此數據也感不解，要求農業局代理局長陳仲杰後續進一步了解。

至於議員關心綠鬣蜥捕抓數量過於集中某個里別，台南市農業局會後新聞稿表示，廠商負責人說明主因包括大甲里一側為軍營，捕捉不易，導致繁殖更多；大甲里位於三爺宮溪，本為綠鬣蜥氾濫地；大甲區魚塭及私人土地多，未獲允許進入捕捉；高雄市綠鬣蜥氾濫至大甲里。

▲▼屏東縣,綠鬣蜥,外來種,台灣原生種威脅,農損,獵捕達人,李明。（圖／記者姜國輝攝）

▲綠鬣蜥是外來種，威脅台灣原生種。（圖／記者姜國輝攝，下同）

關於議員關心綠鬣蜥移除作業，農業局回應，市府積極移除綠鬣蜥，只要接獲市民通報即派員前往處理，惟受限於人力，因此委外廠商進行長期抓捕作業。

目前進度113年度捕抓綠鬣蜥總經費新台幣220萬元，得標廠商至9月17日捕抓1萬705隻，經費已用罄。為持續捕抓作業，10月份已簽辦動用市府第二預備金100萬元，後續依採購法辦理招標作業，將於11月14日開標。

近年來台南市綠鬣蜥擴散數量明顯上升，民國105年捕捉僅121隻、108年捕捉327隻；109年公告列移除外來物種，110年捕捉2141隻。南市府持續向中央爭取預算進行綠鬣蜥移除，包括針對仁德區至南區三爺宮溪沿線綠鬣蜥主要熱區進行數量控制。

▲▼屏東縣,綠鬣蜥,外來種,台灣原生種威脅,農損,獵捕達人,李明。（圖／記者姜國輝攝）

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