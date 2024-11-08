要求政院提「公糧收購」調高方案　白委嗆：沒做到就大砍農業部預算

▲民眾黨立法院黨團時事聯訪記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰昨邀請朝野黨團幹部至行政院針對總預算案共同討論，朝野今（8日）協商後簽下結論，同意總預算案付委。民眾黨立委張啓楷提醒，總預算案卡住有很大原因是農業部，但昨日達成共識，政院年底前針對公糧收購價提高須提出解方，若屆時跳票，在野將會大砍農業部預算。

總召黃國昌表示，昨天赴約，欣見行政院邁出正確的一步，但同時也感到遺憾，為什麼行政院直到昨天才願意表示以追加預算的方式編列《原住民保留地禁伐補償條例》預算，為什麼到昨天才同意提高健保點值和公糧收購價格，難道要求行政院「依法行政」有這麼難嗎？

立委張啓楷指出，昨天討論總預算案一事，是要考驗卓榮泰是否真有誠意，他白紙黑字的簽字、信用，到底值多少錢？昨日共識，上會期三讀通過的公糧收購調高5元的保證，必須落實不能跳票，而文字還寫上日期是「今年年底」，年底前行政院必須提出具體方案，如果到時跳票，在野黨就要大砍農業部的預算，包含農業部長的特別費。

張啓楷再次重申，卡住總預算案很大原因是農業部，在昨日近兩小時的溝通中，有過半時間農業部長陳駿季被各方砲轟，陳駿季說公糧收購調高5元後，耕作面積會由24萬公頃大幅增加成27萬公頃，張啓楷當場拿數據打臉，民國100年就調高過一次3元，只增加0.7萬公頃，而當年也未如行政院所稱會「產銷失調」。

此外，張啓楷認為，農業部是在數據上灌水，聲稱提高公糧收購價預算會膨脹至91億元，但其實是「將休耕和轉耕的錢重複算兩次」，其實至多30億元就足夠，且過去政府調高公糧收購價都無問題，為何現在問題一堆，是不是卓榮泰能力有問題，還是農業部長該下台換人！？張啓楷表示昨日在會上，他強調調高公糧收購價是上會期立法院通過的，當初民進黨立委都沒人反對，且按照過往慣例通過法條行政院都會執行，難道現任行政院要創歷史上最壞的紀錄嗎？你們不只不尊重立法院，還欺負、欺騙農民。