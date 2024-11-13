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天兔「深夜偷偷卷眼」轉向時間延後　暴風圈恐涵蓋地區曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲天兔持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

天兔偷偷卷眼！氣象粉專提醒，根據中央氣象署最新預測，天兔颱風轉向時間稍微延後一些，往台灣方向靠近，暴風圈將涵蓋南高雄-台東地區，時間點預計落在周五、周六，暴風圈籠罩區域務必留意。

「觀氣象看天氣」臉書表示，深夜的天兔正在偷偷卷眼中，卷眼若成功，今天強度將上升一個等級，到達中度颱風，未來更不排除到達中颱中上限。

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▼最新預報資料。（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

（圖／翻攝「觀氣象看天氣」臉書）

「觀氣象看天氣」指出，根據氣象署最新預測，天兔轉向時間稍微延後了一些，因此路徑稍微西修，往台灣方向靠近，暴風圈將涵蓋南高雄-台東地區，時間點預計落在周五、周六，暴風圈籠罩區域務必留意。

文中強調，天兔是個環流較小、核心不大的颱風，因此若路徑稍微調整，原本無風無雨的地方，風雨可能也會變得很顯著。

「觀氣象看天氣」提到，依最新歐洲模式系集預測，部分系集顯示天兔轉向點更為延後，可能等到達台灣海峽南部才北轉，如此下來南部的影響將大增，目前路徑變數還很大，若周末有安排前往南部、東部活動，務必留意颱風動向。

▼最新天兔颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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