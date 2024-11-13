天兔明海陸警報機率高　可能陸警地區曝

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興表示，依目前預報資料顯示，發布天兔颱風海陸警報機率高，可能在周四清晨4時發布海上警報，並於當晚8時發布陸上警報，7級風暴風圈可能涵蓋台東、屏東、南花蓮。

▼天兔持續增強中。（圖／CyclonicWx）



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▼賈新興預估海陸警報機率高。（圖／翻攝賈新興YouTube）



賈新興說，周四南台東、恆春半島一帶有零星短暫雨，午後竹苗以南山區、花東有局部短暫陣雨；周五、周六有受天兔颱風環流影響的機率，其中周五花東及屏東有陣雨，午後台南以南、宜蘭轉有局部陣雨；周六新北、台北東側至屏東、高雄山區有局部雨，午後桃園以北、宜花有局部短暫雨。

賈新興指出，周日東北季風增強，桃園以北、宜花東有局部短暫雨；下周一桃園以北、宜蘭有局部雨，午後嘉義以南山區、花蓮亦有零星短暫雨；下周二北海岸、宜花、南屏東有零星短暫雨，午後北部山區、南屏東有局部短暫陣雨。

賈新興提到，天兔受太平洋高壓增強西伸影響，路徑有再略偏西的趨勢，周四至周五因北側太平洋高壓減弱，路徑則有偏北轉東北的趨勢；依目前預報資料顯示，可能周四清晨4時發布海警，並於當晚8時發布陸警，7級風暴風圈可能涵蓋台東、屏東、南花蓮。

▼最新歐洲模式預測未來降雨。（圖／翻攝賈新興YouTube）



▼最新天兔路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

