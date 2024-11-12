王鴻薇翻車！被控是陳時中飯局「粉味」　香肩美女醫師身分曝光

▲王鴻薇公布香肩美女與陳時中的送客照。（圖／王鴻薇提供）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（12日）聲稱，行政院政務委員陳時中果真是王必勝永遠的長官，即便兩人已經離開衛福部，還是飯局不斷，「只是這飯局中談的是什麼，與王必勝詭異的職涯有沒有關係？都讓人相當質疑。」並貼出陳時中與香肩美女比肩而出，還站成一排送客的畫面，真是重情重義重粉味。而被影射是粉味的香肩美女為振興醫院急診重症醫學部代理部主任田知學，她也發文表示，自己和其他美麗的女醫師們一起陪他下樓，順便寒暄幾句，提出一些原住民醫學學會的願景，希望他協助，那篇報導的確讓人不愉快。

王鴻薇今天稍早在臉書上曝光數張照片，只見陳時中步出一間餐廳大門時，與一名小露香肩的女子貌似親密，2人身後跟著3名女性，其中一人更是穿著低胸，好身材展露無遺，4女在陳時中上車後還排排站歡送，引發熱議。

陳時中辦公室則表示，針對遭特定人士偷拍及不實指控與以駁斥，並指當天是友人的餐敘，與王必勝同時受邀，而畫面中的女性皆為醫師，來自急診、口腔外科等不同的專業領域，「都是非常優秀可敬的醫界夥伴」，不容惡意的抹黑及造謠。

王鴻薇隨後受訪表示，請陳時中告訴大家歡聚的人有哪些？能不能一一介紹，誰跟他一起參加晚宴後讓他如此開心離開？

對此，其中一名被影射的醫師田知學出面澄清，這是前幾天晚上我在醫師節晚宴的表演，之後和姐妹們聚會，上衣和褲子和偷拍的一模一樣，平時沒有太多機會逛街，是在Shien網站上買的！自己很喜歡！也覺得偶爾可以有別於醫院，穿出自己獨一無二的美麗是多麽幸褔的小確幸。

田知學坦言，這麼久了，大家應該可以感受得到：田醫師沒有任何政治傾向，我的朋友各黨都有！但是如果我說「我是正港的台灣人」，絕對沒有人會否定我！而我唯一認同的就是：和我一起真心愛這塊土地的所有人！每天看著政黨間在爭吵，甚至無理、抹黑…..到失焦，你們可曾想過台灣真正的主人原住民的感受嗎？

對於陳時中，田知學表示，我是尊敬他！關於他，自己的公開發言有褒有貶，但是我尊敬他從未反駁我的批評，而是回覆我：「那我可以怎麼做來協助你們？」。8月6號的晚宴，有20多人，很多醫師！那天大家互相交流，我花比較多時間和其他女醫師姐妹們聊天。中間也趁機向陳時中政委說：「我沒有政黨，所以當時實在踏不出那一步來為你站台。」他坦然地給我一個「我完全不在意」的笑容。

田知學指出，陳時中贏得我的尊敬，所以我和其他美麗的女醫師們一起陪他下樓，順便跟他寒暄幾句，也提出一些台灣原住民醫學學會很希望努力改善原住民健康不平等的願景，希望他協助！那篇報導的確讓人不愉快！但我把「粉味」當作是稱讚，而不是詆毀！姐妹中有人為了 生存、沒有機會可以讀書、不得已做「粉味」的，在我心中，她們是美麗的！祝自己醫師節快樂！也祝各位台灣所有美麗動人的女醫師們醫師節快樂！

