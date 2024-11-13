翁曉玲提案刪「吳斯懷條款」僅5人相挺　同僚走避、藍委看新聞急撤簽

▲國民黨立委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

近年有多位國軍退將赴陸參加統戰活動、唱陸國歌遭裁罰。引起藍委翁曉玲不滿，翁近日提案修《兩岸人民關係條例》「吳斯懷條款」條款部分，要將退將等赴中參與黨政軍活動的規範與罰則全數刪除。據了解，該提案共有5名藍委連署提案，包含黨團幹部傅崐萁、林思銘、藍委陳永康、葉元之，另外，藍委羅智強則是在昨晚新聞露出後緊急撤簽。在媒體出現報導後，藍營立委避之唯恐不及，沒有委員願意簽字連署，還有已簽字委員緊急要撤回連署，最終該案在人數未到15人門檻狀況下無法送案。

國民黨黃復興黨部前主委、退役少將臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦單位播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部日前裁罰停領退俸。國防部此舉也引起藍委翁曉玲不滿，翁提案修正《兩岸人民關係條例》9之3條、第91條，將規範退將等人赴中參與黨政軍活動的規範與罰則全數刪除，盼為臧幼俠解套。

臧幼俠日前赴香港參加全球華僑華人促進中國和平統一大會活動，並在主辦方播放對岸國歌時「起立聆聽」，涉違反《兩岸人民關係條例》。國防部上月公布懲處，決議裁罰「停止領受五年之月退給與之百分之七十五，溯自行為日113年8月20日生效，已支領者，追回之；並追繳註銷渠曾領取獎、勳（勛）章 (不含服務獎章、忠勤勳章) 」。

翁曉玲則提案修正《兩岸人民關係條例》9之3條、第91條，將規範退將等人赴中參與黨政軍活動的規範與罰則全數刪除。提案案由指出，相關裁罰已明顯違背憲法言論和表意自由等基本人權之保障。

對於翁曉玲提案，國防部長顧立雄受訪時則表示，兩岸關係條例已經有明白規定，政務副首長、少將以上人員有一定影響力，如果到中國大陸，不希望看到他們作有害國家尊嚴的行為，如果有害國家尊嚴，對國家利益是不好的，相關規定在這邊，就依法處理。

綠委林岱樺則批評，原意本為維護國家尊嚴，不能讓部分有心人士參與損害台灣尊嚴的活動，但現在卻有立委提案連署，想將退將條例刪除！一樣都是《兩岸人民關係條例》 ，為何沈伯洋委員赴中納管的提案就要被退回18次？但危害台灣尊嚴的版本卻可以大剌剌的連署甚至還很有可能成案？