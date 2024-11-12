　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

▲▼璩美鳳 聯訪 指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

▲璩美鳳（左）受訪指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人璩美鳳指控，民眾黨主席柯文哲2022年對她性騷擾撫摸前臂，並以「妖精」形容，事後又傳訊「第一次看到逆天是什麼意思」、「聘你當國安會副秘書長」等言論，並秀出line截圖為證。在場的聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有也受訪證實此事，並直言柯在公共場合的行為「嚇死人」。綠委洪申翰今（12日）表示，若屬實，柯文哲叫統促黨發言人璩美鳳當國安會秘書長，令人毛骨悚然。

璩美鳳受訪時指控，為促進藍白合，她與柯2022年10月5日一起開會，結果遭對方當眾伸手撫摸手臂稱「皮膚好好」，更形容是「妖精」，事後傳LINE說「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談」，隔天又說「決定聘你當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目。」

璩美鳳12日上午10時與宣昶有出面受訪，當天也在會議現場目擊過程的宣昶有表示，因為跟民眾黨有媒體合作專案，所以雙方有開會互動，柯文哲就將璩美鳳的手抓起來「前後撫摸」，當時大家都以為是開玩笑，所以沒人抗議。一旁的璩美鳳則補充道，自己在第二次見面時，有給柯文哲道歉機會，但柯文哲沒有珍惜。

對於璩美鳳爆料，洪申翰表示，柯文哲到底對璩美鳳作了什麼，我們真的無從評論，也懶得評論。但絕對不要忘了，璩美鳳是當過統促黨發言人的。

洪申翰指出，如果璩美鳳提供的截圖屬實，柯文哲說要叫這個統促黨發言人，來當他的國安會副秘書長，還說就是「錦衣衛頭目」的角色。這真的讓人毛骨悚然。讓大家看得更清楚，所謂「藍白合」，都是什麼樣的力量和背景，在全力促成的。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳宗憲不參與周杰倫演唱會　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪
國軍少校吸金2.2億　43人慘被騙
獨／統神掉10公斤！　明顯瘦了一圈
親戚狂炫耀「兒在台積電」下月領200萬獎金　做2年買房！內行
買奶粉真的能換PS5！「第一波限10台」爸瘋搶

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

簡舒培曝京華城裁定書爭議　蔣萬安下令局處5件事：不適合就不能給

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

力挺盧秀燕選總統！　羅廷瑋籲「誰選黨主席政見都要全力支持盧」

目睹柯文哲性騷璩美鳳　宣昶有曝「男生都色狼」：公開場合做嚇死人

翻車？遭陳時中打臉餐敘辣妹是「醫師」　王鴻薇：能一一介紹嗎

北捷成立遊憩子公司！議會態度兩極　議員：應盡力論述說服

遭爆應酬「爆乳辣妹送客」　陳時中辦公室：圖中女性都是醫界優秀夥伴

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

明年度國防預算曝　對外軍事採購編列705億

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

簡舒培曝京華城裁定書爭議　蔣萬安下令局處5件事：不適合就不能給

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

力挺盧秀燕選總統！　羅廷瑋籲「誰選黨主席政見都要全力支持盧」

目睹柯文哲性騷璩美鳳　宣昶有曝「男生都色狼」：公開場合做嚇死人

翻車？遭陳時中打臉餐敘辣妹是「醫師」　王鴻薇：能一一介紹嗎

北捷成立遊憩子公司！議會態度兩極　議員：應盡力論述說服

遭爆應酬「爆乳辣妹送客」　陳時中辦公室：圖中女性都是醫界優秀夥伴

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

明年度國防預算曝　對外軍事採購編列705億

宇宙政大力拚UBA冠軍「5連霸」　隊長宋昕澔扛重任撐全隊

高雄新航線+1！虎航1／21直飛北海道　冬季航班恢復疫前93%

台鐵「新馬到蘇澳新」淹水退了！時速40公里慢行　列車延誤85分

初見面「聞到香味就愛上」　妹子愣：我沒噴香水阿！過來人秒懂

吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪

搭捷運「同一位阿嬤」插隊兩次！妹子神反擊　一票人笑了

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

人死後發生什麼事？臨終關懷護理師揭「殘酷現實」　失禁發臭樣樣來

金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

政治熱門新聞

王鴻薇秀陳時中、王必勝應酬「爆乳辣妹送客照」

原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

議員險吃發霉泡麵怒了！衛生局開查

遭爆應酬「爆乳辣妹送客」　陳時中辦公室：圖中女性都是醫界優秀夥伴

快訊／璩美鳳控柯文哲性騷　民眾黨回應了

王定宇提告葛斯齊　他曝1前提可能撤告

璩美鳳批柯「吃定粉絲」吞下委屈

爆陳時中與辣妹應酬翻車　王鴻薇回擊了

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

「4人重複中獎」機率比小行星撞地球低！　她轟無人道歉、負責

北捷「奪刀英雄」集合　蔣萬安頒榮譽獎章

公務員傳遭職場霸凌亡　許銘春發聲「從未接到陳情」

璩美鳳控柯文哲曾「摸手性騷」　吳靜怡：好險沒用假老二騙到總統

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

更多熱門

相關新聞

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因涉京華城弊案，今年（2024年）8月底被台北地檢署約談，網紅「四叉貓」（本名劉宇席）到北檢外開直播諷柯，被挺柯的蔡姓男子丟水瓶臭罵三字經等粗話，劉告蔡涉嫌公然侮辱，北檢認定劉自招風險，應自負遭他人以言語攻擊的風險，將蔡不起訴處分。

綠曝京華城裁定書　蔣下令局處5件事

綠曝京華城裁定書　蔣下令局處5件事

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

關鍵字：

性騷擾柯文哲璩美鳳民眾黨藍白合民眾黨宣明智洪申翰

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面