璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

▲璩美鳳（左）受訪指控柯文哲對她性騷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

資深媒體人璩美鳳指控，民眾黨主席柯文哲2022年對她性騷擾撫摸前臂，並以「妖精」形容，事後又傳訊「第一次看到逆天是什麼意思」、「聘你當國安會副秘書長」等言論，並秀出line截圖為證。在場的聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有也受訪證實此事，並直言柯在公共場合的行為「嚇死人」。綠委洪申翰今（12日）表示，若屬實，柯文哲叫統促黨發言人璩美鳳當國安會秘書長，令人毛骨悚然。

璩美鳳受訪時指控，為促進藍白合，她與柯2022年10月5日一起開會，結果遭對方當眾伸手撫摸手臂稱「皮膚好好」，更形容是「妖精」，事後傳LINE說「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談」，隔天又說「決定聘你當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目。」

璩美鳳12日上午10時與宣昶有出面受訪，當天也在會議現場目擊過程的宣昶有表示，因為跟民眾黨有媒體合作專案，所以雙方有開會互動，柯文哲就將璩美鳳的手抓起來「前後撫摸」，當時大家都以為是開玩笑，所以沒人抗議。一旁的璩美鳳則補充道，自己在第二次見面時，有給柯文哲道歉機會，但柯文哲沒有珍惜。

對於璩美鳳爆料，洪申翰表示，柯文哲到底對璩美鳳作了什麼，我們真的無從評論，也懶得評論。但絕對不要忘了，璩美鳳是當過統促黨發言人的。

洪申翰指出，如果璩美鳳提供的截圖屬實，柯文哲說要叫這個統促黨發言人，來當他的國安會副秘書長，還說就是「錦衣衛頭目」的角色。這真的讓人毛骨悚然。讓大家看得更清楚，所謂「藍白合」，都是什麼樣的力量和背景，在全力促成的。