目睹柯文哲性騷璩美鳳　宣昶有曝「男生都色狼」：公開場合做嚇死人

▲璩美鳳（左）指控柯文哲對她性騷，12日上午與宣昶有（右）一同出面受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

資深媒體人璩美鳳指控，目前被羈押禁見的民眾黨主席柯文哲，曾於2022年對她性騷擾撫摸前臂，並以「妖精」形容，事後又傳訊「第一次看到逆天是什麼意思」、「人不能長得太漂亮」等言論。璩美鳳12日上午與聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有出面受訪，宣昶有直言「我們男生都是色狼」，但一般色狼都是偷偷做，柯在公共場合的行為「嚇死人」。

璩美鳳接受《鏡週刊》訪問時指控，為促進藍白合，她與柯2022年10月5日一起開會，結果遭對方當眾伸手撫摸手臂稱「皮膚好好」，更形容是「妖精」，事後傳LINE說「人不可以太聰明，太漂亮，太年輕，我第一次看到『逆天』是什麼意思？有機會，再找你談」，隔天又說「決定聘你當國安會副秘書長，專責國內的偵防事務。在明代，就是錦衣衛的頭目。」

璩美鳳12日上午10時與宣昶有出面受訪，當天也在會議現場目擊過程的宣昶有表示，因為跟民眾黨有媒體合作專案，所以雙方有開會互動，柯文哲就將璩美鳳的手抓起來「前後撫摸」，當時大家都以為是開玩笑，所以沒人抗議。一旁的璩美鳳則補充道，自己在第二次見面時，有給柯文哲道歉機會，但柯文哲沒有珍惜。

璩美鳳提及，「我也是小粉絲，我想很多人跟我一樣，我想柯主席就是吃定了我們這些小粉絲或新聞小草對他的支持，認為我們會把這樣的委屈吞下去，這種心態必須要糾正、指正，因為有多少無聲小草被這樣壓下去都不敢講？很多人都覺得說，柯文哲好像位高權重，身為小草就必須忍氣吞聲，這種心態不可助長，也不可取，也挺可怕」。

針對璩指控性騷是在第一場會議中，且還給過柯文哲「第二次機會」，第2場會議的時間與內容為何？璩美鳳說，兩場會議應是相隔一個月左右。一旁的宣昶有則說，「我都忘記了！」因為跟柯文哲實在很熟悉，對方是新竹人，第一次（2020年）總統選舉時，自己滿支持柯文哲，然而「他的人格傷了我的心」。

宣昶有指出，2022年因為高虹安要選新竹市長，自己的父親宣明智支持高虹安，所以才找璩美鳳一同幫忙，「其實我沒有很想⋯第二次沒有很想幫柯文哲，因為他的人格上的缺陷，其實我覺得不太適合」。

媒體追問，宣明智當初也是力促藍白合，發生此事後的反應為何？宣昶有直言，「我跟你講，其實我們男生都是色狼！所以我們覺得不了解女生的事情，除非我們被女生摸屁股、摸手。」

宣昶有說，對於這件事情，只是驚訝柯文哲怎麼會在公眾場合做此事，「因為我們一般色狼都是偷偷去做，希望女生都不要說，所以大概⋯他公眾（場合）去做這種事情，我覺得真的是嚇死人」。