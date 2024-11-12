四叉貓告柯粉公然侮辱踢鐵板　北檢引憲法判決不起訴：自招風險

▲網紅「四叉貓」奪回被蔡姓男子搶走的直播器材，當眾揉眼作勢驚嚇大哭。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因涉京華城弊案，今年（2024年）8月底被台北地檢署約談，網紅「四叉貓」（本名劉宇席）到北檢外開直播諷柯，被挺柯的蔡姓男子丟水瓶臭罵三字經等粗話，劉告蔡涉嫌公然侮辱，北檢認定劉自招風險，應自負遭他人以言語攻擊的風險，將蔡不起訴處分。

檢方不起訴處分理由指出，依憲法法庭判決意旨，被害人若自願表意或參與活動，而成為他人評論對象，例如為尋求網路聲量而表意的自媒體、大眾媒體及其人員，或受邀參與媒體節目、活動者，以致遭受眾人的負面評價，可認「自招風險，應自行承擔」。

▲▼網紅「四叉貓」告柯粉罵他三字經涉公然侮辱，檢方認定他到柯粉聚集地開直播諷柯的行為「自招風險」，處分不起訴。（圖／翻攝劉宇臉書）

檢方認為事發當天，柯文哲被聲請羈押、台北地院召開羈押庭審理期間，有諸多立場不同的民眾到北檢外面表達不同意見，「四叉貓」常在網路發表反對柯文哲的言論，當天以反柯網紅身分到場手持攝影器材進行網路直播，確可能引發現場挺柯民眾的不滿。

檢方指「四叉貓」明知現場已有挺柯民眾集結，猶自願到場表達意見且以直播方式參與活動，因此成為他人評論對象、遭受他人言語攻擊，「應屬自招風險，而應自行承擔」。

檢方認為，蔡男本案罵三字經雖粗鄙不堪，但綜合當時情狀，僅為一時衝動而爆粗口、抒發不滿情緒，而罵粗話是否貶損他人名譽，須考量主觀有無犯意，或只是衝動、失言以致附帶、偶然傷人名譽。

檢方認為有人慣用髒話當成口頭禪、發語詞，跟個人修養有關，即使粗俗不得體，若非反覆恣意謾罵，仍不能一律認定蓄意貶損他人名譽，否則公然侮辱罪將變成「髒話罪」，據此將蔡被「四叉貓」提告的情節不起訴處分。

蔡男另被控今年9月1日，在台北地院附近的愛國西路與重慶南路口一帶，懷疑1位路過的宋姓男子反柯，涉朝宋男揮拳罵三字經，涉犯公然侮辱罪嫌，因無人證或錄影、錄音為證，同樣獲不起訴。

本案源於柯文哲8月30日被搜索住家與黨部辦公室，當晚被移送北檢複訊到隔天（31日）凌晨1點多，柯不願繼續應訊、要求離開，檢方當庭逮捕，柯透過律師聲請台北地院提審，雙方法律攻防後，北院駁回提審聲請，北檢31日傍晚6點多重新複訊後，以柯涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌聲押禁見。

「四叉貓」在30日晚間就現身北院外，隔天上午11點多，「四叉貓」在北院對面路邊開網路直播諷柯，引起挺柯的蔡男不滿，當眾臭罵三字經、「王八蛋！幹！」等語，「四叉貓」經警員協助取回器材，邊跑邊喊「非禮啊！」事後PO文聲稱「整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子，到底要不要臉啦！」蔡男到案聲稱不爽「四叉貓」利用柯文哲賺錢。

此外，1名黃姓男子在蔡男本案臭罵「四叉貓」時，涉搶走「四叉貓」的直播器材，被控強制罪嫌，因黃男隔天猝逝，他所涉案情依法不起訴處分。