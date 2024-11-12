　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

四叉貓告柯粉公然侮辱踢鐵板　北檢引憲法判決不起訴：自招風險

▲▼ 網紅四叉貓到北檢遭搶走直播器材。（圖／記者謝盛帆攝）

▲網紅「四叉貓」奪回被蔡姓男子搶走的直播器材，當眾揉眼作勢驚嚇大哭。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者黃哲民／台北報導

台灣民眾黨主席、台北市前市長柯文哲因涉京華城弊案，今年（2024年）8月底被台北地檢署約談，網紅「四叉貓」（本名劉宇席）到北檢外開直播諷柯，被挺柯的蔡姓男子丟水瓶臭罵三字經等粗話，劉告蔡涉嫌公然侮辱，北檢認定劉自招風險，應自負遭他人以言語攻擊的風險，將蔡不起訴處分。

檢方不起訴處分理由指出，依憲法法庭判決意旨，被害人若自願表意或參與活動，而成為他人評論對象，例如為尋求網路聲量而表意的自媒體、大眾媒體及其人員，或受邀參與媒體節目、活動者，以致遭受眾人的負面評價，可認「自招風險，應自行承擔」。

▲▼網紅「四叉貓」（劉宇席）8月31日在北檢外路邊開直播嘲諷柯文哲涉貪被送辦，遭柯粉搶走直播器材後控訴被柯粉欺負，並揉眼作勢哭泣。（圖／翻攝劉宇臉書）

▲▼網紅「四叉貓」告柯粉罵他三字經涉公然侮辱，檢方認定他到柯粉聚集地開直播諷柯的行為「自招風險」，處分不起訴。（圖／翻攝劉宇臉書）

檢方認為事發當天，柯文哲被聲請羈押、台北地院召開羈押庭審理期間，有諸多立場不同的民眾到北檢外面表達不同意見，「四叉貓」常在網路發表反對柯文哲的言論，當天以反柯網紅身分到場手持攝影器材進行網路直播，確可能引發現場挺柯民眾的不滿。

檢方指「四叉貓」明知現場已有挺柯民眾集結，猶自願到場表達意見且以直播方式參與活動，因此成為他人評論對象、遭受他人言語攻擊，「應屬自招風險，而應自行承擔」。

檢方認為，蔡男本案罵三字經雖粗鄙不堪，但綜合當時情狀，僅為一時衝動而爆粗口、抒發不滿情緒，而罵粗話是否貶損他人名譽，須考量主觀有無犯意，或只是衝動、失言以致附帶、偶然傷人名譽。

檢方認為有人慣用髒話當成口頭禪、發語詞，跟個人修養有關，即使粗俗不得體，若非反覆恣意謾罵，仍不能一律認定蓄意貶損他人名譽，否則公然侮辱罪將變成「髒話罪」，據此將蔡被「四叉貓」提告的情節不起訴處分。

蔡男另被控今年9月1日，在台北地院附近的愛國西路與重慶南路口一帶，懷疑1位路過的宋姓男子反柯，涉朝宋男揮拳罵三字經，涉犯公然侮辱罪嫌，因無人證或錄影、錄音為證，同樣獲不起訴。

本案源於柯文哲8月30日被搜索住家與黨部辦公室，當晚被移送北檢複訊到隔天（31日）凌晨1點多，柯不願繼續應訊、要求離開，檢方當庭逮捕，柯透過律師聲請台北地院提審，雙方法律攻防後，北院駁回提審聲請，北檢31日傍晚6點多重新複訊後，以柯涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌聲押禁見。

「四叉貓」在30日晚間就現身北院外，隔天上午11點多，「四叉貓」在北院對面路邊開網路直播諷柯，引起挺柯的蔡男不滿，當眾臭罵三字經、「王八蛋！幹！」等語，「四叉貓」經警員協助取回器材，邊跑邊喊「非禮啊！」事後PO文聲稱「整個民眾黨只敢欺負我一個弱女子，到底要不要臉啦！」蔡男到案聲稱不爽「四叉貓」利用柯文哲賺錢。

此外，1名黃姓男子在蔡男本案臭罵「四叉貓」時，涉搶走「四叉貓」的直播器材，被控強制罪嫌，因黃男隔天猝逝，他所涉案情依法不起訴處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳宗憲不參與周杰倫演唱會　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪
國軍少校吸金2.2億　43人慘被騙
獨／統神掉10公斤！　明顯瘦了一圈
親戚狂炫耀「兒在台積電」下月領200萬獎金　做2年買房！內行
買奶粉真的能換PS5！「第一波限10台」爸瘋搶
快訊／暴雨狂炸！　阿芳鹹粥成「流水席」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

詐團車手取款時被抓　2監控手催油門逃！警開6槍攔車逮人

找高二小蘿莉性交易！還逼穿性感內衣擺姿勢　變態大叔慘了

基隆中山高中團膳「藏2cm針頭」　肉品廠商認了：作業員疏失

四叉貓告柯粉公然侮辱踢鐵板　北檢引憲法判決不起訴：自招風險

新北BMW紅燈左轉　對向女騎士煞不住撞上慘摔！左手骨折送醫

離心力太強！台東貨車斗瓦斯桶「保齡球式倒下」　砸賓士休旅車

台中婦一早驚見車窗破4大洞傻眼　砸車男辯「一時情緒不好」

獨／雲林女童遭秋田犬咬傷　飼主還原經過「從未推卸責任」

資通電軍少校吸金海削2.2億　與妻合搞老鼠會...43人慘被騙

客運擋住視線...新北婦違規穿越馬路遭機車擊落　驚悚影像曝！

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

詐團車手取款時被抓　2監控手催油門逃！警開6槍攔車逮人

找高二小蘿莉性交易！還逼穿性感內衣擺姿勢　變態大叔慘了

基隆中山高中團膳「藏2cm針頭」　肉品廠商認了：作業員疏失

四叉貓告柯粉公然侮辱踢鐵板　北檢引憲法判決不起訴：自招風險

新北BMW紅燈左轉　對向女騎士煞不住撞上慘摔！左手骨折送醫

離心力太強！台東貨車斗瓦斯桶「保齡球式倒下」　砸賓士休旅車

台中婦一早驚見車窗破4大洞傻眼　砸車男辯「一時情緒不好」

獨／雲林女童遭秋田犬咬傷　飼主還原經過「從未推卸責任」

資通電軍少校吸金海削2.2億　與妻合搞老鼠會...43人慘被騙

客運擋住視線...新北婦違規穿越馬路遭機車擊落　驚悚影像曝！

宇宙政大力拚UBA冠軍「5連霸」　隊長宋昕澔扛重任撐全隊

高雄新航線+1！虎航1／21直飛北海道　冬季航班恢復疫前93%

台鐵「新馬到蘇澳新」淹水退了！時速40公里慢行　列車延誤85分

初見面「聞到香味就愛上」　妹子愣：我沒噴香水阿！過來人秒懂

吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪

搭捷運「同一位阿嬤」插隊兩次！妹子神反擊　一票人笑了

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

人死後發生什麼事？臨終關懷護理師揭「殘酷現實」　失禁發臭樣樣來

金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

社會熱門新聞

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

台中+27處科技執法！名單公布

獨／黑絲女大生當荷官！一中商圈撲克名店被抄

柯文哲「特別照顧」美女秘書！　陪看北海岸當解語花

草嶺古道水牛攻擊遊客　女遭嚴重刺穿

即／國1麻豆段多車追撞　占所有車道嚴重回堵

快訊／宜蘭豪雨特報　羅東四維路淹水慘況曝

柯文哲的「心靈秘書」是她！　獨守阿北提訊動線

柯P貼身「心靈秘書」正面曝　大選期間陪同到北海岸看海

獨／台中廢棄「猛鬼樂園」有女屍！4男探險嚇死

快訊／蘆洲某大樓火警！10F濃煙狂竄　3住戶嗆傷逃頂樓送醫

住墾丁民宿遭毒蛇咬怒告　老闆娘傻眼

更多熱門

相關新聞

「經歷寫主治醫師」有盲點！醫長文揭內幕：波波自己都怕

「經歷寫主治醫師」有盲點！醫長文揭內幕：波波自己都怕

「波波醫生」近來再掀論戰。百萬網紅Cheap就分享一封醫師來信，信中提到，部分從波蘭畢業的醫師返台後，常刻意突出職場經歷，卻不敢寫學歷，藉此提升專業形象。該醫師呼籲衛福部，公開醫師學歷，讓病患更清楚醫師的背景，以利提升醫療透明度與信任感。

綠曝京華城裁定書　蔣下令局處5件事

綠曝京華城裁定書　蔣下令局處5件事

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

關鍵字：

三字經公然侮辱髒話罪網紅直播柯文哲

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面