　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

簡舒培曝京華城裁定書爭議　蔣萬安下令局處5件事：不適合就不能給

▲台北市長蔣萬安、體育局長王泓翔備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培7日公布京華城土地裁定書3張照片，認為民眾黨主席柯文哲有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂，隨即又刪除掉照片，使民眾黨批評簡舒培違反偵查不公開，簡則說都是蔣市府給予。台北市長蔣萬安12日在市政會議要求局處首長做5件事，包括清楚掌握議員索資內容，不適合就要說「No」。

蔣萬安12日上午主持市政會議，會前先是表揚「北捷英雄英勇制伏歹徒案」3名平民英雄，分別為台北市警察局警務正薛先得、鐵板燒廚師簡瀛祥、中醫師李主強，3人除了拿到感謝狀之外，還有榮譽獎章，以及依序得到終身免費搭乘北捷票卡、10年免費搭乘票卡、4年免費搭乘票卡。

另外，在市政會議臨時動議上，蔣萬安也特別提到，需要跟各局處首長提醒與要求，上週發生幾件議會索資事件，「我要強調，議會當然有監督施政的權利，但我們所提供的資料一定是要合法合理，而且要衡量整體的情況來回覆議會。」如果市府提供的資料會造成民眾或公共利益損害，這個部分就不應該出現。

蔣萬安舉例，包括上週市府首長職務宿舍的資料提供，被議員公開一事，影響到局處首長與家人的隱私安全；另外還有一件事，也就是調查中的司法案件裁定書，「我們提供出去被議員公開，後來議員也發現確實不妥，撤下了PO文」。

蔣萬安指出，「一開始我也說過這不該提供，也不應公開，所以從這幾件事情，我們對於手上所掌握的相關資料，各位局處首長一定要預想，我們給出的資訊會造成什麼影響？是否合適？」

蔣萬安也要求局處首長要做到5件事，第一，首長們一定要知道議員索資什麼資料，得清楚掌握；第二，首長一定都要看過回覆的內容；第三，回覆內容一定要合法、合理，且首長有責任要審慎衡量整體的情況，「這些資料是否合適提供給議會，如果不適合、不合法，當然絕對不可以給，首長就要Say『No』，這個是首長要承擔的責任」。

蔣萬安稱，第四，牽涉到其他機關或府級相關資料，一定要落實橫向聯繫、向上通報的作業，「我想這個一定要加強！」第五，回覆的時間上，首長必須衡量同仁一定需要花時間準備、整理，所以非急迫、非必要，首長要站出來跟議會說「不可能當天要、當天給」，除非是非常例外、急迫或正當用途，否則完整整理需要時間，首長一定要做好把關，負起責任。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吳宗憲不參與周杰倫演唱會　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪
國軍少校吸金2.2億　43人慘被騙
獨／統神掉10公斤！　明顯瘦了一圈
親戚狂炫耀「兒在台積電」下月領200萬獎金　做2年買房！內行
買奶粉真的能換PS5！「第一波限10台」爸瘋搶
快訊／暴雨狂炸！　阿芳鹹粥成「流水席」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

簡舒培曝京華城裁定書爭議　蔣萬安下令局處5件事：不適合就不能給

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

力挺盧秀燕選總統！　羅廷瑋籲「誰選黨主席政見都要全力支持盧」

目睹柯文哲性騷璩美鳳　宣昶有曝「男生都色狼」：公開場合做嚇死人

翻車？遭陳時中打臉餐敘辣妹是「醫師」　王鴻薇：能一一介紹嗎

北捷成立遊憩子公司！議會態度兩極　議員：應盡力論述說服

遭爆應酬「爆乳辣妹送客」　陳時中辦公室：圖中女性都是醫界優秀夥伴

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

明年度國防預算曝　對外軍事採購編列705億

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

Yuma小王Tommy是98萬網紅 曾搭檔百萬YTR三原｜20241111 ET午間新聞

哈士奇狗生淋雨初體驗　護目鏡+咧嘴笑超可愛

搶搭雙11「法拍千萬超跑」　意外流標！買家曝縮手關鍵

媽滑手機無意間洗腦　灰鸚鵡偷哼唱《APT.》

彰化砂石車一路推撞！女騎士捲車底遭輾慘死　驚悚影片曝

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

簡舒培曝京華城裁定書爭議　蔣萬安下令局處5件事：不適合就不能給

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

力挺盧秀燕選總統！　羅廷瑋籲「誰選黨主席政見都要全力支持盧」

目睹柯文哲性騷璩美鳳　宣昶有曝「男生都色狼」：公開場合做嚇死人

翻車？遭陳時中打臉餐敘辣妹是「醫師」　王鴻薇：能一一介紹嗎

北捷成立遊憩子公司！議會態度兩極　議員：應盡力論述說服

遭爆應酬「爆乳辣妹送客」　陳時中辦公室：圖中女性都是醫界優秀夥伴

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

明年度國防預算曝　對外軍事採購編列705億

宇宙政大力拚UBA冠軍「5連霸」　隊長宋昕澔扛重任撐全隊

高雄新航線+1！虎航1／21直飛北海道　冬季航班恢復疫前93%

台鐵「新馬到蘇澳新」淹水退了！時速40公里慢行　列車延誤85分

初見面「聞到香味就愛上」　妹子愣：我沒噴香水阿！過來人秒懂

吳宗憲不參與周杰倫演唱會「原因曝光」！　旗下藝人要票怒了：嘰嘰歪歪

搭捷運「同一位阿嬤」插隊兩次！妹子神反擊　一票人笑了

路樹倒地釀死傷！台中5年國賠1400萬...全台最多　建設局回應了

共軍匿蹤戰機殲35-A有多先進？陸專家：這個我不敢說

人死後發生什麼事？臨終關懷護理師揭「殘酷現實」　失禁發臭樣樣來

金馬61表演嘉賓出爐！安溥開唱電影主題曲　魏如萱、黃宣組隊獻聲

超正英文老師跳三振舞！細白雙腿搭短裙　4hrs破10萬觀看狂喊香

政治熱門新聞

王鴻薇秀陳時中、王必勝應酬「爆乳辣妹送客照」

原不信柯文哲性騷！直到「他」發聲　游淑慧：難道看到的都只是假象

議員險吃發霉泡麵怒了！衛生局開查

遭爆應酬「爆乳辣妹送客」　陳時中辦公室：圖中女性都是醫界優秀夥伴

快訊／璩美鳳控柯文哲性騷　民眾黨回應了

王定宇提告葛斯齊　他曝1前提可能撤告

璩美鳳批柯「吃定粉絲」吞下委屈

爆陳時中與辣妹應酬翻車　王鴻薇回擊了

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

「4人重複中獎」機率比小行星撞地球低！　她轟無人道歉、負責

北捷「奪刀英雄」集合　蔣萬安頒榮譽獎章

公務員傳遭職場霸凌亡　許銘春發聲「從未接到陳情」

璩美鳳控柯文哲曾「摸手性騷」　吳靜怡：好險沒用假老二騙到總統

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

更多熱門

相關新聞

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

璩美鳳爆柯文哲性騷還邀擔任國安會副祕　綠委坦言毛骨悚然

資深媒體人璩美鳳指控，民眾黨主席柯文哲2022年對她性騷擾撫摸前臂，並以「妖精」形容，事後又傳訊「第一次看到逆天是什麼意思」、「聘你當國安會副秘書長」等言論，並秀出line截圖為證。在場的聯電榮譽副董宣明智兒子宣昶有也受訪證實此事，並直言柯在公共場合的行為「嚇死人」。綠委洪申翰今（12日）表示，若屬實，柯文哲叫統促黨發言人璩美鳳當國安會秘書長，令人毛骨悚然。

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

四叉貓告柯粉公然侮辱　北檢引憲法判決不起訴

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

目睹柯性騷璩　宣昶有：男生都色狼

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

影／曝「柯文哲狂誇女記者」影片　四叉貓：愛虧妹是業界都知道的

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安簡舒培京華城柯文哲裁定書

讀者迴響

熱門新聞

3萬股東要哭了！這檔電子股確定下市「股票變壁紙」

不是Lexus！台人最愛汽車銷量冠軍出爐

天兔颱風最快周四海陸警報齊發　東北季風接力「一圖看降雨熱區」

璩美鳳控柯文哲性騷！　撫摸前臂讚：妳皮膚好好

桔梗先甩豪大雨！準天兔走5天恐大轉彎

雲林某國小家長闖校園！「揍男童腹部一拳」害血尿

寫真女星小泉美雪爆不倫黨主席！日網歪樓：是男的都忍不住

《全明星4》爆隊內戀！

快訊／Tommy道歉了！認了「Ryu說的男方是我」

台中「猛鬼樂園」藏女屍　傳斷軌雲霄飛車60死

天兔恐發海陸警報　AI預測路徑出爐

搭北捷帶「這2大類物品」一進站就開罰！

Tommy昔吃海鮮「遭Ryu虧今晚想幹嘛」　曖昧對視Yuma表情全被拍

越野車闖珠海體育中心亂撞　人群傷亡畫面曝

天兔颱風最新預測「1路徑直接襲台」　粉專示警：3地多注意

更多

最夯影音

更多

王識賢為玖壹壹罕見開唱　王陽明也衝上台..重現《角頭》宇宙

懷孕37周朋友全部沒發現　生完帶小孩出門眾人傻眼

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃...擺手驚逃畫面曝！

人行道施工被迫走馬路　88歲嬤遭砂石車輾斃

第十二屆中信盃黑豹旗冠軍戰　穀保家商勇奪隊史第四冠！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面