簡舒培曝京華城裁定書爭議　蔣萬安下令局處5件事：不適合就不能給

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨台北市議員簡舒培7日公布京華城土地裁定書3張照片，認為民眾黨主席柯文哲有收受威京集團主席沈慶京1500萬元部分賄賂，隨即又刪除掉照片，使民眾黨批評簡舒培違反偵查不公開，簡則說都是蔣市府給予。台北市長蔣萬安12日在市政會議要求局處首長做5件事，包括清楚掌握議員索資內容，不適合就要說「No」。

蔣萬安12日上午主持市政會議，會前先是表揚「北捷英雄英勇制伏歹徒案」3名平民英雄，分別為台北市警察局警務正薛先得、鐵板燒廚師簡瀛祥、中醫師李主強，3人除了拿到感謝狀之外，還有榮譽獎章，以及依序得到終身免費搭乘北捷票卡、10年免費搭乘票卡、4年免費搭乘票卡。

另外，在市政會議臨時動議上，蔣萬安也特別提到，需要跟各局處首長提醒與要求，上週發生幾件議會索資事件，「我要強調，議會當然有監督施政的權利，但我們所提供的資料一定是要合法合理，而且要衡量整體的情況來回覆議會。」如果市府提供的資料會造成民眾或公共利益損害，這個部分就不應該出現。

蔣萬安舉例，包括上週市府首長職務宿舍的資料提供，被議員公開一事，影響到局處首長與家人的隱私安全；另外還有一件事，也就是調查中的司法案件裁定書，「我們提供出去被議員公開，後來議員也發現確實不妥，撤下了PO文」。

蔣萬安指出，「一開始我也說過這不該提供，也不應公開，所以從這幾件事情，我們對於手上所掌握的相關資料，各位局處首長一定要預想，我們給出的資訊會造成什麼影響？是否合適？」

蔣萬安也要求局處首長要做到5件事，第一，首長們一定要知道議員索資什麼資料，得清楚掌握；第二，首長一定都要看過回覆的內容；第三，回覆內容一定要合法、合理，且首長有責任要審慎衡量整體的情況，「這些資料是否合適提供給議會，如果不適合、不合法，當然絕對不可以給，首長就要Say『No』，這個是首長要承擔的責任」。

蔣萬安稱，第四，牽涉到其他機關或府級相關資料，一定要落實橫向聯繫、向上通報的作業，「我想這個一定要加強！」第五，回覆的時間上，首長必須衡量同仁一定需要花時間準備、整理，所以非急迫、非必要，首長要站出來跟議會說「不可能當天要、當天給」，除非是非常例外、急迫或正當用途，否則完整整理需要時間，首長一定要做好把關，負起責任。