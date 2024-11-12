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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昔被柯文哲誇「身材夠好」　戴湘儀：沒感到不舒服

▲新北市議員戴湘儀。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市議員戴湘儀。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

民眾黨主席柯文哲今（12日）被資深媒體人璩美鳳指控，曾在2022年對她摸手臂性騷擾；網紅「四叉貓」則在臉書上貼出一段「柯文哲與記者互動影片」，片中柯誇身旁女記者，「身材要夠好才有辦法穿」。而影片中的女記者就是目前新北市議員戴湘儀。對此，戴表示，這些對話都是在公開場合，當下大家都沒有感受到有任何不妥，自己也沒私下說過「很尷尬」，或是「不舒服」。

四叉貓於臉書貼出一段「柯文哲與記者互動影片」，片中柯文哲吃飯吃到一半，突然誇獎身旁的女記者「這套衣服很漂亮」、「身材要夠好才有辦法穿」、「為了穿這套衣服還要節食」，引來旁人驚訝稱「市長今天已經誇獎兩次了」，記者更提到「佩琪姊有在節食，身材也很好啊」，柯文哲則回應「她不曉得為什麼吃不胖，她吃得比我多」。

四叉貓直言，柯文哲愛虧妹又不是新聞，這是業界都知道的祕密好嗎。

而影片中的女記者就是現任新北市議員戴湘儀。對此，戴湘儀表示，過去擔任記者的期間，就是負責柯文哲的新聞路線，採訪時間長達1、2年，並沒有發生不妥的狀況。

另，也有媒體報導指出，柯對一名新北市女議員說「妳今天這樣穿很漂亮、身材很好」，還比手畫腳說「妳的腰很細」，讓當事人感到尷尬，事後還與友人抱怨「我覺得很不舒服」。戴湘儀說，針對媒體報導的內容，都是在公開的場合，現場也有多名採訪記者及柯文哲幕僚，當下大家都沒有感受到有任何不妥，或是不舒服的地方，私下也沒有說過「很尷尬」，或是「不舒服」。 

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