明年度國防預算曝　對外軍事採購編列705億

▲114年度國防部所屬公開預算納列對外軍(商)購案明細表。（圖／翻攝國防部報告）



記者杜冠霖／台北報導

外媒報導，為回應美國總統當選人川普（Donald Trump）的「保護費」說，台灣將提出將近新台幣5000億的軍購，清單包含F35戰機，要向即將上任的川普政府展現抗中決心。而立法院外交及國防委員會明（13日）起將審查明年度國防總預算，根據國防部所提報告，對外軍購部分，包括「魚叉飛彈海岸防衛系統」及「高高空無人機」、「陸軍新型戰車」、「遠程精準火力打擊系統」等21案持續性計畫，明年度共編列705億。

114年度中央政府總預算順利付委，明外交國防委員會就將開始陸續審查國防部、國安局預算，而根據國防部提出預算案報告，國防部主管預算再創近年新高，114年度中央政府總預算案有關國防部主管部分編列4760億4383萬，較113年度增加415億6295萬、增幅達9.57%，其中以軍事投資預算增加327億最多。

報告指出，按國軍多項對美採購軍事投資計畫及因應國防武器採購需求，提出2項特別預算均將於數年內陸續結案，所籌獲武器裝備尚需搭配足額且訓練精良軍士官兵操作始能發揮其預期效益，然揆近年國軍志願役人力人數逐漸降低，且仍有眾多戰鬥部隊編現比不及8成，國防部於編列高額軍事投資預算之際，亦宜就志願役人力逐漸降低現況，妥謀因應對策。

近10年度國防部主管預算總額均達3100億元以上，並自108年度起每年均以3%以上之幅度增長，114年度國防部主管預算編列4760億4383萬，若加計「中央政府新式戰機採購特別預算」及「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」分別編列429億5949萬及474億3998萬，該年度不含非營業特種基金之國防經費合計5664億。

依國防部主管預算結構觀之，114年度人員維持及作業維持費分別編列1815億5833萬及1486億9060萬，占該部主管預算比率為38.14%及31.23%，而軍事投資預算1457億9490萬，除占比提升為30.63%外，其編列數亦較113年度增加203億691萬，增幅達16.18%。

報告指出，面對中共軍力快速增長及威脅加劇，國軍在不與其軍備競賽下，運用創新不對稱思維，積極規劃及建構符合防衛作戰構想之武器裝備。在上揭規劃原則下，各軍種除藉國內廠商研發及產製能量，持續推動各項國防自主軍事投資建案外，近年更透過軍(商)購管道陸續向美國籌購多項高性能武器裝備。

另外，對外採購編列705億元都是持續計畫，包括「陸軍新型戰車」、「遠程精準火力打擊系統」、「魚叉飛彈海岸防衛系統」及「高高空無人機」等21案。

依114年度國防部所屬公開預算書所載，該年度規劃辦理之21案軍(商)購案中，規劃116年度前結案之計畫多達11案；另近年因應國防武器採購需求而提出之「中央政府新式戰機採購特別預算」及「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算」執行期程亦均將於115年度完成；該等眾多新式武器裝備籌獲後是否能發揮原預期效益，仍有賴各級部隊對相關操作軍士官兵之長期培訓。