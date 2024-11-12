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紐約街頭爆槍戰！7歲女童「遭流彈波及」　腹部中彈倒地

記者王佩翊／編譯

美國紐約哈林區發生街頭槍戰，一名無辜的7歲女童疑似遭到流彈擊中腹部，雖然女童家長與目擊民眾隨即通報警消，但是由於救護車遲遲未到，只能由警察親自駕駛警車將女童送往醫院搶救，所幸經治療後，女童目前已經脫離險境。

根據《紐約郵報》報導，哈林區一個十字路口11日下午發生槍擊事件，根據目擊民眾指出，疑似是2名年輕人在轉角爆發槍戰。然而當時一名與家人一起到附近散步的7歲女童，卻遭到流彈波及，擊中腹部，當場倒地。

警方獲報後趕往現場，初步判定7歲女童並非攻擊目標，而是遭到流彈擊中，所幸目前情況穩定，無生命危險。

附近一名目擊民眾表示，當時救護車遲遲未到，因此警察不得不親自駕駛警車將女孩載往醫院急救，而女童的男性家屬則是在一旁崩潰痛哭，目送警車離開。

一名在附近住了20年的居民說，當時他剛從旁邊的健身房走出來，沒想到就聽到槍聲，隨後目睹小女孩倒地。他說，小女孩看起來「只是個孩子」，當時似乎和父母及妹妹一起在場。

事發後2小時，當地媒體仍在事發現場的地上找到倒地的粉紅色兒童滑板車以及散落的衣物，疑似就是女童的物品。

警方隨後也逮捕2名少年，分別為17歲和19歲，並以持有武器罪嫌將2人拘留，目前警方仍在調查是否有充分證據將他們與槍擊事件聯繫起來，至於槍擊動機則尚不明確。

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