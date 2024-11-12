力挺盧秀燕選總統！　羅廷瑋籲「誰選黨主席政見都要全力支持盧」

▲台中市長盧秀燕、立委羅廷瑋。（圖／記者許權毅攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席將在明年改選，下屆「參選總統」呼聲最高的台中市長盧秀燕始終未表態，是否投入選舉，而立委黃建豪日前建議「直攻總統」。對此，同為台中選區的國民黨立委羅廷瑋表示，自己想法很簡單，盧秀燕就是2028總統大選的最佳人選，而韓國瑜雖然也是最強人選，但立法院長的工作是不可替代的。他建議，參選黨主席的人，政見第一條都要是「全力支持盧秀燕選總統」，他的黃金三角就是「禿子、燕子加輪子」。



羅廷瑋接受節目《POP撞新聞》訪問，被問到是不是「盧家軍」？他表示，立委黃建豪算是當仁不讓，而自己算是親盧派，滿喜歡盧秀燕市長跟他們互動的風格。

針對「盧秀燕的下一步」，羅廷瑋認為，黃建豪建議「盧秀燕直攻總統」，但自己想法很簡單，他建議所有參選黨主席的人，政見第一條應該都要是「全力支持盧秀燕選總統」，這樣的情況下，盧秀燕就不需要出來選黨主席。

羅廷瑋提到，當然可能會有「韓粉」不滿，大家都很愛韓國瑜院長，現在民調可以說是第一名、國民黨的火車頭，但韓國瑜有一個完全不可替代的工作，就是立法院長，只有韓才有辦法鎮壓的住。

羅廷瑋直言，在這樣的前提之下，國民黨未來需不需要第二個太陽？因此盧秀燕直攻總統是可預期的，當然也希望參選黨主席的人能全力支持，黨內就能一片和諧。

羅廷瑋說，自己個人想法，希望2028國民黨總統參選人是盧秀燕，也希望不管誰當主席「為最強人選輔選」，都應該更精準一點，盧秀燕就是目前這個階段的最強人選。而這個前提是，韓院長是最強人選，但立法院需要他，也有不可替代性，而且如果沒有立法院，當了總統也是少了一隻腳。

羅廷瑋強調，盧秀燕算是2028總統大選的最佳人選，國民黨需要明星隊，他的黃金三角就是「禿子、燕子加輪子」。

另外，主持人黃暐瀚總結訪談重點，他表示，國民黨這任幾位台中市的年輕立委，都很有想法，並勇敢表達。上次黃建豪直接建議盧秀燕不選主席，直攻總統；今天羅廷瑋說的更「全面」，羅希望「盧選總統」、「韓當院長」、「主席扛轎」，形成三顆太陽的態勢，這樣才有機會，贏過2028爭取總統連任的賴清德。

▼盧秀燕、韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）