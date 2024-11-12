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翻車？遭陳時中打臉餐敘辣妹是「醫師」　王鴻薇：能一一介紹嗎

▲▼王鴻薇 聯訪 爆料陳時中 王必勝 應酬爆乳辣妹送客。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

行政院政務委員陳時中遭國民黨立委王鴻薇爆料，今年8月與時任中華開發資本資深副總的王必勝聚餐，臨走時還有穿著低胸、身材火辣的女性歡送，陳時中辦公室對此駁斥當天是友人餐敘，畫面中的女性都是優秀的醫師，不容惡意抹黑造謠。面對爆料疑似翻車，王鴻薇隨後受訪表示，請陳時中告訴大家歡聚的人有哪些？能不能一一介紹，誰跟他一起參加晚宴後讓他如此開心離開？

王鴻薇今天稍早在臉書上曝光數張照片，只見陳時中步出一間餐廳大門時，與一名小露香肩的女子貌似親密，2人身後跟著3名女性，其中一人更是穿著低胸，好身材展露無遺，4女在陳時中上車後還排排站歡送，引發熱議。

陳時中辦公室則表示，針對遭特定人士偷拍及不實指控與以駁斥，並指當天是友人的餐敘，與王必勝同時受邀，而畫面中的女性皆為醫師，來自急診、口腔外科等不同的專業領域，「都是非常優秀可敬的醫界夥伴」，不容惡意的抹黑及造謠。

▲王鴻薇公布香肩美女與陳時中的送客照。（圖／王鴻薇提供）

▲王鴻薇公布香肩美女與陳時中的送客照。（圖／王鴻薇提供）

王鴻薇隨後受訪回應，陳時中過去選舉時就曾被爆出吃完飯、喝完酒伸出鹹豬手的事件，夜生活一直都很豐富精采，縱使說同桌的是醫師，但為何總是都跟美女一起酒足飯飽呢？還被美女送上車？陳時中開心的樣子顯而易見啦！

王鴻薇續指，政府高官的交際應酬不全然是私生活領域，尤其應酬是否牽扯到政府資源，行政院應該去調查，陳時中與王必勝的聚會場所到底談什麼？不要四兩撥千金，「請行政院調查，陳時中這些餐會跟業務到底有沒有關係？」
 

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