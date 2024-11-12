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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍批軍購案因兩岸差　綠曝各國提高對中軍備「這幾國也民進黨執政？」

▲▼民進黨立法院黨團 輿情回應 記者會 吳思瑤 洪申翰。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

英國金融時報報導，台灣將提出將近新台幣5000億的軍購，向即將上任的川普政府展現抗中決心。藍營批評倒貼、兩岸搞不好才要提。民進黨團今（12日）表示，國民黨這種說法完全就是幫加害者說話，現在各國都因為中國提高軍備，難道這些國家都是民進黨執政嗎？也有媒體追問，傳出川普將任命對中強硬派瓦爾茲擔任國安顧問，民進黨團回應，尊重川普人事布局，而中國不文明國際競爭方式，已讓各國政要對中強硬派越來越多。

對於藍營說法，民進黨團副幹事長洪申翰指出，就是因為中國對台灣主權的侵犯意圖，才要把防衛逐步強化，國民黨永遠刻意忽略中國的侵犯企圖跟騷擾、不斷以灰色地帶作戰方式影響，還要幫中共帶風向，講成台灣政府的問題。洪直言，現在各國都因為中國提高軍備，難道這些國家都是民進黨執政嗎？問題是出在中共跟習近平。

而傳出川普已邀請共和黨眾議員瓦爾茲出任白宮國家安全顧問，瓦爾茲對中態度強硬、兩年前也來過台灣，去年也領導過對台軍售小組，還寫書說要加速武裝台灣。

對此，洪申翰回應，對於川普人事安排都尊重，現在外媒點名的這位眾議員對中國相當強硬，因為中國現在不文明的國際競爭方式及惡霸企圖心，讓民主國家的政要對中強硬派越來越多，尊重川普人事布局。

洪申翰表示，台灣政府現在跟共和黨、民主黨關係都很緊密，會成為區域和平重要角色及信任夥伴，透過經濟及國防安全展現防衛決心，不論誰擔任美國重要安全職務，都有很好默契一起合作。

至於有媒體報導稱，賴清德過境美國，華府態度冷淡？民進黨團幹事長吳思瑤回應，總統府已經對外說明，目前並沒有出訪規畫，若有一定詳實跟社會說明，對於總統出訪是否過境夏威夷、有讓步的臆測，目前都不存在，總統目前沒有出訪規畫，若有會跟國人報告，目前很多臆測都是空穴來風。

吳思瑤強調，近期媒體有很多臆測，且過多操作疑美論跟疑賴論，這些並不存在，只有台灣發揮經濟實力，成為印太地區和平貢獻者，抗中保台是世界集體行動。

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