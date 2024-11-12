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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳反朱派聲浪高　朱立倫避談爭黨主席連任：我不談這些議題

▲▼羅智強新國會智庫成立茶會，馬英九前總統、國民黨朱立倫主席、台北市郝龍斌前市長都與會致詞。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前立法院長王金平被爆料近日動作頻頻，並傳出藍營本土派有意拱他選黨主席挑戰現任主席朱立倫，但王昨日受訪卻自稱「退休的人，「沒有介入黨主席選舉」。朱立倫今（12日）被問到近日積極處理黨務，是否為展現爭取連任決心？朱立倫低調表示，「我絕對不會談這些議題」，並稱現階段國民黨關心民眾議題，其他都是民進黨希望製造的紛擾。

今天是國父孫中山誕辰159週年紀念日，朱立倫一早率領黨內一級主管，在中央黨部獻花致敬，同時慶祝建黨130週年。針對黨主席改選，王金平稱退休一事，朱立倫強調，尊重長輩不會表示意見，但恭喜王金平擔任東海大學榮譽講座教授，王的經驗可以提供學子很多參考。

至於自己是否展現連任決心？朱立倫則說，「我絕對不會談這些議題，現階段國民黨關心的是，怎麼將重要的民生法案、財劃法或總預算相關審查，展現出民意監督的力量，這是民眾關心的議題，其他是民進黨希望製造國民黨的紛擾。」

另，民進黨內傳出對於賴清德總統最近多項的人事案有很多意見，朱立倫指出，最近很多的民進黨人士與國人都非常訝異，有毫無金融經驗背景，甚至家人已經被通緝，最後還可以被任命為金融機構的負責人，三天後辭職，又傳出很多酬庸名單，相信這些都是國人不能接受的。至於民進黨內的派系之爭，他不予置評。

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