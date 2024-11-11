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2024心靈影展登場　10天15部影片倡議和好共好

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「2024心靈影展」今日揭幕式邀請電影人李祐寧導演、黃玉珊導演與談專家及眾多企業社團代表近百人共襄盛舉。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者王悉宇、游瓊華／台中報導

魚可國際文創與心之谷永續教育園區共同主辦的「2024心靈影展」，11月15日至11月24日在秋紅谷景觀生態公園展開，今日揭幕式邀請電影人李祐寧導演、黃玉珊導演與談專家及眾多企業社團代表近百人共襄盛舉。

心靈影展創辦人暨策展人文蓓蓓表示，在不確定的時代中，幸福來自於我們如何與自己、他人和自然和諧共處。2024心靈影展希望透過電影的力量，倡議和好共好的思維，為社會注入正向能量，進而引導觀眾往內探索，從與自己和好、與他人共好中感受到真正的幸福。

▲▼ 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今年影展為期十天共規劃15場次電影，精選了12部影片。（圖／記者游瓊華翻攝）

影展內容規劃有五大單元，『人與自己』單元影片有：《一個人的逃亡》、《致蕾絲莉》、《奇怪的數學家》、《沒有煙硝的日子》；『人與他人』單元影片有：《他的最後一個朋友》、《愛子歸來》、《念念眷村》、《BIG》；『人與自然』單元影片有：《妖怪森林》、《魚之子》、《神人之家》、《大地之吻》；『與經典對話』單元影片有：《竹籬笆外的春天》；『歐洲影展』單元影片有：《終戰列車》、《瑪格麗塔：明日星空》。

今年影展為期十天共規劃15場次電影，精選了12部影片，另有『與經典對話』1部電影，今年更首度與『歐洲影展』合作2部影片放映。15部精彩作品將帶領大家從不同角度，面向與內容深入認識「幸福」的本質。今年影展為期十天共15場次放映，開幕影片《妖怪森林》及閉幕影片《BIG》，將在秋紅谷公園中以露天電影院的方式進行放映，放映後也分別邀請到王世偉導演及魏德聖導演出席與談。

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