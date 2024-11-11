用餐也是永續　台東6家餐飲業取得「好客餐廳」認證

▲台東6家餐飲業取得「好客餐廳」認證。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「好客餐廳歡迎您 環保認證一起永續」，台東縣府公布今年度「好客餐廳」認證名單，共計有井碳吉炭火燒肉酒場、蔥薑蒜料理小廚、趣淘漫旅-台東、回家食間-拿手菜、伊塔原旅台東縣原住民文化會館以及Lane28 Brunch等6家餐飲業者分別獲得特優級與優良級，恭喜也感謝每一間在環保與永續上持續堅持的好客餐廳，歡迎大家將好客餐廳列為台東享受美食的體驗口袋名單，感受美食與環保的結合滋味。



台東縣長饒慶鈴表示，恭喜「好客餐廳」認證獲獎的店家，因為有大家的努力與支持，更能讓臺東的慢經濟、好環境、美食被更多人看見，每一份為環境堅持，為美食而生的力量，正是臺東真善美的生活型態最佳詮釋。「好客餐廳」在環境面的努力，不僅對居民健康有益，也讓美食、商品與環境可以有和諧的關係，感謝「好客餐廳」讓客人用餐安心，周邊住戶也能享受清新空氣，共同實踐聯合國永續發展目標SDGs中第2項「消除飢餓」、第11項「永續城鄉」等願景。



台東縣政府說明，「好客餐廳」認證特別擬定轄內餐飲業分級制度，評分方式參考「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」、「水污染防治法」及「全民綠生活-綠色餐廳」三大項，將針對餐飲環境、油煙、水污防制設備、低碳飲食、其他加分項目及環保作為等6大指標進行評分，並邀請專家委員進行評選，今年度計5間餐廳榮獲特優級，包含井碳吉炭火燒肉酒場、蔥薑蒜料理小廚、趣淘漫旅-台東、回家食間-拿手菜以及伊塔原旅台東縣原住民文化會館，另外Lane28 Brunch則是榮獲優良級，期望透過「好客餐廳認證」，樹立環保好客餐廳楷模，提供台東縣內餐廳相互借鏡學習。



台東縣環保局呼籲，民眾響應綠色低碳飲食，除了可以優先選擇具有「好客餐廳」認證的餐廳用餐之外，也可以透過改變生活習慣，如自備環保杯環保餐具、食材零浪費、購買醜蔬果或在地食材等方式響應，提醒大家114年好客餐廳將從114年1月1日開始受理，有意願的餐飲業者歡迎洽詢環保局089-221-999#212鄭小姐。