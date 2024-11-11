共築永續教育！虎尾國小校園種下一顆未來的樹

▲學術交流基金會那原道執行長、雲林副縣長謝淑雅、教育副處長林慧容、虎尾國小校長洪孟真、會長平兆文連袂響應傅爾布萊特植樹倡議，在虎尾國小前庭種植「流蘇」樹。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

2016年白宮為紀念參議員傅爾布萊特舉辦了一場植樹儀式，學術交流基金會延續此行動，也發起「種樹，救地球」倡議活動，鼓勵傅爾布萊特之友於任教學校、或工作環境的公共空間，植樹同慶。11月8日學術交流基金會、雲林縣府教育處、虎尾國小連袂響應傅爾布萊特植樹倡議，種植「流蘇」樹。

傅爾布萊特計畫係美國參議員傅爾布萊特提案，經國會通過成立之國際教育交換計畫，由美國國務院與全球155個國家之合作機構共同推動。傅爾布萊特計畫在台由學術交流基金會負責執行。2018年起，學術交流基金會與雲林縣政府合作推動ETA計畫，每年約有10至12位美籍教學協同助理至當地中小學協助推動雙語教育，也藉此機會進行文化交流，ETA美籍教學助理活潑的教學方式深受國中小學生的喜愛。

學術交流基金會那原道執行長、雲林副縣長謝淑雅、教育副處長林慧容、虎尾國小校長洪孟真、會長平兆文連袂響應傅爾布萊特植樹倡議，在虎尾國小前庭種植「流蘇」樹，流蘇樹在古代象徵純潔的品德與堅毅的精神，流蘇樹生命力旺盛，期望孩子們能如同這些樹木般，健康茁壯並擁有好品德，並透過植樹活動向年輕一代傳遞環境保護的重要性。

活動結束後接續讓美籍學人體驗台灣美食製作以及在地文化，主辦單位特別準備製作水餃的材料，讓美籍學人親自體驗，許多參與的學人都很開心，透過手作美食課程更加了解台灣文化底蘊，讓他們在海外推動美語教學之餘，也增添日後美好的回憶。本次活動不僅增進學術交流基金會與台灣學校的交流，也象徵著台美間的深厚友誼。

▲活動結束後接續讓美籍學人體驗台灣美食製作以及在地文化，主辦單位特別準備製作水餃的材料，讓美籍學人親自體驗，許多參與的學人都很開心。（圖／記者王悉宇翻攝）