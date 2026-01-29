　
社會 社會焦點 保障人權

北投社會住宅工地當ATM！剪線男偷7次賣23萬...一度遭求償千萬

▲▼ 。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

▲北市謝姓男子偷剪北投社會住宅工地電纜7次一度遭求償千萬。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北市謝姓男子跑到「機一基地公共住宅統包工程」工地連續偷剪電纜線，竊得電纜線價值約21萬元，並變賣獲利約3萬元。然而，新記機電公司提起民事求償681萬元，後擴張至逾1,175萬元，審理中再減縮為21萬元。士林地院認定謝男侵權屬實，判應賠償21萬元。

新記機電與國記營造聯合承攬北市政府都市發展局辦理的「北投區機一基地公共住宅工程」，該案為北市社會住宅政策重要建設之一，採統包方式興建，主要提供青年與弱勢族群居住使用。

謝男於2024年5月5日、7日、9日、12日、14日、16日及18日等7個時段深夜進入工地行竊，將電纜線裝入麻布袋或背包帶走，造成公司財產損失。直到5月18日凌晨再度潛入行竊時，被工地人員發現報警，警方當場查獲紅、藍、白、綠色電纜線，以及老虎鉗、手套、雨衣與後背包等贓物，相關監視器畫面與扣押紀錄成為刑民案件的重要證據。

法官認，謝男偷竊原告公司財物，屬故意侵害他人財產權，依《民法》第184條應負損害賠償責任。原告最初由工地主任提起附帶民事求償681萬元，後改由新記機電公司提告並擴張請求至逾1,175萬元，但審理中因舉證困難，改減縮請求為21萬元，法院認定有證據支持，予以全數准許。

法官另說明，侵權賠償屬沒有確定期限的債務，起訴狀送達即視為催告，謝男自2025年9月27日起須負遲延責任，按年息5％計算利息。由於判賠金額未超過50萬元，法院依法宣告假執行，但謝男若提供21萬元擔保，可免為假執行，全案仍可上訴。

至於求償金額從千萬元縮水至21萬元，判決也說明，原告主張的工程延誤、追加工程費等屬「間接損害」，需證明與竊盜行為有直接因果關係，舉證門檻高，因此僅採認可直接證明的電纜線損失金額。

