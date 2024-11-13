黃仁勳談「川普當選」　東京受訪喊：百分百支持美國政府

▲ NVIDIA輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天現身日本東京暢談人工智慧（AI），並在接受日媒訪問談到川普贏得美國總統大選時說，「我可以確定的是，我百分之百支持美國政府」。

日本放送協會（NHK）報導，黃仁勳在東京受訪時說，希望和日本企業合作取得AI革命的優勢，「我相信在日本設置研發據點會受到歡迎，也希望提供日本企業支援」。

談到川普贏得美國總統大選，黃仁勳說，「我的工作是推動技術進步，邊行動邊思考，我可以確定的是，我百分之百支持美國政府」。

黃仁勳今天在東京演講，表明將跟日本行動通訊業者軟體銀行加速合作，開發利用行動電話基地台進行AI資訊處理的技術。

他談到AI時說，在各行各業跟所有國家，都必須要創造獨特的AI，「新的產業革命已經開始」。

有關跟軟體銀行持續進行的AI資訊處理，黃仁勳表示，將進一步加速技術研發，不透過資料中心、而是利用行動電話基地台來處理。

黃仁勳演講完後跟軟體銀行創辦人孫正義對談，孫正義說，可以在日本建立高密度形式的基礎設施，也表示未來將持續投入開發。

孫正義和黃仁勳過去一直有合作關係。孫正義在今年6月軟銀的股東大會上，曾表示過去一直有在評估收購輝達。

報導指出，在2016年時，孫正義可能希望藉由結合收購的英國半導體開發公司Arm跟在AI領域擁有優勢的輝達，有助未來跟AI相關的事業發展。

孫正義後來跟黃仁勳在美國加州會談說，「我想買輝達，來推動即將到來的AI發展，我們對彼此合作及AI的想法完全一致都有同感」。不過，孫正義最後並未收購輝達，但在4年後的2020年，雙方達成軟銀集團將出售Arm給輝達的共識。

雖然之後由於規範上存在嚴重課題，導致雙方取消已達成的出售共識，但也可以從此處看出兩家公司的關係。

輝達在開發半導體時仍使用Arm的技術，也跟軟銀集團保有合作關係，例如提供AI不可或缺的GPU給軟銀。另外，軟銀集團也一直持有輝達股分。（譯者：黃名璽）