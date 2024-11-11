剛講休息藍委上前包夾想搶麥克風　賴惠員控：對我拳腳相向

▲財政委員會，藍綠搶麥克風。（圖／賴惠員辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠11日又為《財劃法》交鋒，綠營提案上週會議結果應屬無效，而議事錄應不予確定，藍營不滿，佔領備詢台，本週輪值財政委員會召委的民進黨立委賴惠員宣布休息，話才剛講完，沒多久國民黨立委王鴻薇便想拿麥克風，國民黨立委李彥秀也上前，雙方發生推擠，國民黨立委陳玉珍也加入戰局。

賴惠員事後表示，今天的財政委員會，原本應該是讓政府單位上台備詢，針對重要的預算案進行說明。但讓人震驚的是，國民黨委員卻再度以暴力方式杯葛會議，他們無視議事規則，突然湧上台前，搶奪麥克風，「甚至對我拳腳相向，只為強逼我確認上週充滿瑕疵、完全不合程序的議事錄。」

賴惠員批評，國民黨委員的行為實在是走火入魔、精神分裂，上週財劃法審查已經亂審，這週不僅一邊喊開會一邊還惡意阻撓正常會議進行。吳秉叡委員已正式提出臨時提案，國民黨卻故意忽視會議規則，不知道臨時提案都是會議最後才處理的嗎？

賴惠員說，不讓政府單位說明，會議要如何進行？國民黨這種不開會只會打架的行為，簡直讓國會變成鬧劇，讓民眾無法看到正常的議事進行。國民黨的巨嬰行徑只會讓國家陷入混亂，而不是解決問題，「陳玉珍上週掉牙，今天掉風度？」