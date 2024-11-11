　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

剛講休息藍委上前包夾想搶麥克風　賴惠員控：對我拳腳相向

▲財政委員會，藍綠搶麥克風。（圖／賴惠員辦公室提供）

▲財政委員會，藍綠搶麥克風。（圖／賴惠員辦公室提供）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠11日又為《財劃法》交鋒，綠營提案上週會議結果應屬無效，而議事錄應不予確定，藍營不滿，佔領備詢台，本週輪值財政委員會召委的民進黨立委賴惠員宣布休息，話才剛講完，沒多久國民黨立委王鴻薇便想拿麥克風，國民黨立委李彥秀也上前，雙方發生推擠，國民黨立委陳玉珍也加入戰局。

賴惠員事後表示，今天的財政委員會，原本應該是讓政府單位上台備詢，針對重要的預算案進行說明。但讓人震驚的是，國民黨委員卻再度以暴力方式杯葛會議，他們無視議事規則，突然湧上台前，搶奪麥克風，「甚至對我拳腳相向，只為強逼我確認上週充滿瑕疵、完全不合程序的議事錄。」

賴惠員批評，國民黨委員的行為實在是走火入魔、精神分裂，上週財劃法審查已經亂審，這週不僅一邊喊開會一邊還惡意阻撓正常會議進行。吳秉叡委員已正式提出臨時提案，國民黨卻故意忽視會議規則，不知道臨時提案都是會議最後才處理的嗎？

賴惠員說，不讓政府單位說明，會議要如何進行？國民黨這種不開會只會打架的行為，簡直讓國會變成鬧劇，讓民眾無法看到正常的議事進行。國民黨的巨嬰行徑只會讓國家陷入混亂，而不是解決問題，「陳玉珍上週掉牙，今天掉風度？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／發布通緝！　吸金30億「交保後落跑」
Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」
日本軍艦沉了！　33歲船員下落不明
小優失言「惹火同場來賓」！他垮臉：可以這樣亂講話嗎
台夫妻遊日本「無照自駕」！　租車業者怒報警人跑了
快訊／台中驚悚車禍！機車支離破碎　36歲騎士慘死
快訊／王定宇開告！　怒嗆葛斯齊：到法院好好講
快訊／士林自行車遭輾過　女騎士死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

喊話「藍綠提出財劃法版本讓社會公評」　黃珊珊：理性討論面對問題

賴清德中樞安全防衛竟缺員　軍方前官員：是跟老共說來突襲看看？

川普要收保護費？　黃暐瀚分析3可能意思：台灣不該杞人憂天

國民黨又私帶麥克風！　蔡易餘想關掉藍助理阻擋突喊「不要打我」

剛講休息藍委上前包夾想搶麥克風　賴惠員控：對我拳腳相向

藍青年團訪李光耀公共政策學院學者　談無意識形態對國家最有利

國民黨130週年黨慶小物出爐　百年「車輪牌」售限量車輪餅

遭影射「涉貪郭信良是最親密夥伴」　陳亭妃籲林俊憲別再抹黑

藍委佔領備詢台抗議未確認議事錄　官員苦坐台下無法報告總預算

不堅持財劃法3％首都稅　蔣萬安：應增「營利事業營業額」分配權重

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

于美人學霸兒「香港飯店掃廁所」　她超開心：不用再花錢了！

高雄翁逆向騎快車道！　下秒碰撞轎車送醫不治

高中生受傷還緊抓持刀女　網心疼：最勇的人是弟弟

沙烏地阿拉伯下雪了！　荒蕪沙漠變「銀白大地」

孩子們奶音喊「媽祖我愛祢」　粉紅超跑停駕幼兒園賜福！

喊話「藍綠提出財劃法版本讓社會公評」　黃珊珊：理性討論面對問題

賴清德中樞安全防衛竟缺員　軍方前官員：是跟老共說來突襲看看？

川普要收保護費？　黃暐瀚分析3可能意思：台灣不該杞人憂天

國民黨又私帶麥克風！　蔡易餘想關掉藍助理阻擋突喊「不要打我」

剛講休息藍委上前包夾想搶麥克風　賴惠員控：對我拳腳相向

藍青年團訪李光耀公共政策學院學者　談無意識形態對國家最有利

國民黨130週年黨慶小物出爐　百年「車輪牌」售限量車輪餅

遭影射「涉貪郭信良是最親密夥伴」　陳亭妃籲林俊憲別再抹黑

藍委佔領備詢台抗議未確認議事錄　官員苦坐台下無法報告總預算

不堅持財劃法3％首都稅　蔣萬安：應增「營利事業營業額」分配權重

喊話「藍綠提出財劃法版本讓社會公評」　黃珊珊：理性討論面對問題

快訊／桃園肉商吸金30億「交保後落跑」！　檢方發布通緝了

宜蘭專勤隊爆醜聞2收押3交保！非法移工變搖錢樹　移民署開鍘了

「TOYOTA入門跨界小車」升級更有料！折合新台幣80萬　台灣註冊曝光

捷運北環段蘆洲工地意外不斷　10個月內3起！今2人遭電擊受傷

台中高雄首試辦MaaS交通跨域服務　運研所：推展到全國

Ryu、Yuma破裂！YT界模範夫妻「只剩他們了吧」　網曝名單：很穩

泰勒絲穿火辣馬甲為球星男友打氣　戴184萬LV金錶襯天后身價

離開富邦悍將轉戰業餘　于森旭：珍惜在球場日子

卓蘭發電廠放水疑遭沖走農民 警消2晝夜搜索...今尋獲遺體

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

政治熱門新聞

今最後期限！陳佩琪自揭金流護柯文哲　吳靜怡：不抗告就是膽小鬼

高嘉瑜沒工作只繳國民年金　他：欣欣百貨跟中華電信比僅零頭而已

陳佩琪今公布10年收入總額

拱王金平喬黨魁　藍本土派反朱立倫連線成形

李多慧遭跟蹤　蔣萬安：全力挺多慧

館長稱沈慶京心甘情願給柯文哲錢　她：貪汙除罪？鄭文燦也放了？

曹興誠怒告2中共高官涉犯中華民國《刑法》！　未來沒到案可通緝

趙怡翔爆「國民黨駐美處在川普、拜登陣營中挑撥」　秦日新被點名

高嘉瑜傳接任欣欣百貨董座　前綠委笑：我枕頭很乾淨「非我莫屬」

「國民黨選輸總統就癱瘓中央」　林右昌揭財劃法修法3大問題

遭影射「涉貪郭信良是最親密夥伴」　陳亭妃籲林俊憲別再抹

財委會又爆口角　綠營出招提案財劃法上週「會議無效」

財委會再交鋒！綠稱前次議事錄無效　藍批全黨護賴

公視華視投資AI公司千萬　柯志恩：倒閉又要人民付錢？

更多熱門

相關新聞

藍青年團訪星　談無意識形態對國家最有利

藍青年團訪星　談無意識形態對國家最有利

國民黨數位黨部（KMT Studio）青年團結束新加坡訪問行程，昨日晚間抵台。青年團於行程尾聲參訪新加坡國立大學，與李光耀公共政策學院學者顧清揚展開國際經貿、新加坡發展歷程的深度討論，並與我駐星代表童振源在晚宴交流。

國民黨130週年黨慶小物出爐　百年「車輪牌」售限量車輪餅

國民黨130週年黨慶小物出爐　百年「車輪牌」售限量車輪餅

遭影射「涉貪郭信良是最親密夥伴」　陳亭妃籲林俊憲別再抹

遭影射「涉貪郭信良是最親密夥伴」　陳亭妃籲林俊憲別再抹

藍委佔領備詢台抗議未確認議事錄　官員苦坐台下無法報告總預算

藍委佔領備詢台抗議未確認議事錄　官員苦坐台下無法報告總預算

不堅持3％首都稅　蔣萬安這樣說

不堅持3％首都稅　蔣萬安這樣說

關鍵字：

民進黨國民黨財劃法

讀者迴響

熱門新聞

資安公司警告：別用Google搜6英文字

快訊／Ryu證實Yuma「去年底先劈腿」

準天兔颱風恐影響台灣　可能轉向時間曝

準天兔颱風「各國最新路徑曝」　賈新興：觀察太平洋高壓發展

即／古巴6.8大地震！居民逃上街

「一看就知RYU在忍！」　PTT神解析：最爛的是Tommy

彰化砂石車追撞！女騎士捲車底遭輾慘死

146萬人注意！國泰世華銀調降金融卡提款限額　12／14生效

Yuma爆出軌Tommy　老粉翻去年旅遊影片「1幕洩端倪」

天兔颱風估今晚生成「恐北轉撲台」　桔梗挑戰中颱2地雨下到紅爆

小火鍋開55K徵2正職　工時嚇退一票人

鄰居13萬賣車位！他一看位置傻眼

即／李多慧哭了！淚訴跟蹤「不是第一次」

Yuma小王Tommy起底！曾是百萬YTR三原搭檔

雙颱路徑夾擊台灣？桔梗估轉中颱濕涼

更多

最夯影音

更多

笑蹦闆的拳跟Toyz一樣軟　統神透露拳上後會繼續練拳

百萬YTR夫妻爆婚變！Ryu疑外遇　Yuma反遭小三控先出軌Tommy

鼓鼓.大元「合體看陶喆」超害羞　蕭敬騰甜摟Summer...記者閃瞎XD

動力火車志琳「唱一半突笑場」　只因看到洋蔥：我不要站他旁邊XD

葉珂遭傳騙黃曉明錢：他老精了！　宣布退出網路…為過往言論道歉

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面